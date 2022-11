﻿Südschnellweg: Runder Tisch tagt jetzt im Finanzministerium ohne Baumbesetzer

In diesen Minuten tagt in Hannover erstmals der von Verkehrsminister Olaf Lies einberufene Runde Tisch im Finanzministerium zum Südschnellweg. Zwar haben die Klimagruppen aus dem Bündnis „Leinemasch bleibt“ abgesagt – andere aber sind gekommen. Wir halten Sie hier über den Fortgang auf dem Laufenden.

Hannover. Gibt es doch noch einen Kompromiss im Konflikt um den Ausbau des Südschnellwegs? Bäume sind besetzt, eine Mahnwache und regelmäßige Demonstrationen begleiten den Protest gegen die geplante Erweiterung des Südschnellwegs. Niedersachsens neuer Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) will mit einem Runden Tisch versuchen, friedliche Lösungen zu finden. Wenige Stunden vor dem Auftakt aber haben die aktivistischen Klimagruppen aus dem Bündnis „Leinemasch bleibt“ ihre Teilnahme abgesagt. Sie werfen dem Minister vor, er wolle mit den Gesprächen „eine Räumung/Rodung der besetzten Bäume legitimieren und aktivistisches Handeln delegitimieren“.

Runder Tisch zu Südschnellweg – einige Klimaaktivisten sagen ab

Runder Tisch zu Südschnellweg – einige Klimaaktivisten sagen ab

Der Minister hatte zuvor in einem Interview mit der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung und der Neuen Presse bekräftigt, dass ihm die Suche nach Lösung sehr ernst sei. Zugleich aber bleibe nicht genug Zeit, weil die ersten Baumfällungen am Rande der Masch vor Ende Februar abgeschlossen sein müssten. Sonst könne die Behelfsbrücke über die Hildesheimer Straße nicht gebaut werden – Voraussetzung für den Tunnelbau in Döhren.



Zu dem Runden Tisch, der mehrfach tagen soll und nach Vorstellung des Ministers dann bald auch eine Delegation nach Berlin entsenden soll, um mit dem Bundesverkehrsministerium zu sprechen, sind Beschäftigte der Landesstraßenbaubehörde ebenso eingeladen wie Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Verkehrsministerium. Auf der anderen Seite sind die Klimagruppen eingeladen, die gegen den Ausbau protestieren. Der Runde Tisch tagt ohne Presse.

Baumbesetzerinnen und -besetzer bleiben fern

Im Bündnis „Leinemasch bleibt“, das jetzt abgesagt hat, ist unter anderem die auf gewaltfreien Widerstand fokussierte Gruppe Extinction Rebellion Hannover organisiert. Es ist daher davon auszugehen, dass auch die Baumbesetzerinnen und -besetzer von Ende Gelände fernbleiben.

Dagegen hält das „Bündnis gegen den Ausbau des Südschnellwegs“ an der Teilnahme fest, wie Sprecherin Helene Grenzebach sagt. In dem Bündnis sind unter anderem Fridays for Future und die damit zusammenhängenden Gruppierungen der Wissenschaft, Lehrende, Eltern und so weiter organisiert sowie die althergebrachten Umwelt- und Naturschutzgruppen in Hannover.

Der einzige Kläger gegen den Südschnellweg-Ausbau ist anwesend

Auch Ralf Strodach von der Bürgerinitiative Umweltschutz (BiU) Hannover nimmt am Runden Tisch teil. Zusammen mit dem Landesverband der Bürgerinitiativen ist die BiU die einzige Organisation, die derzeit noch ihre Klage gegen de Schnellwegausbau aufrecht hält. Drei andere Klagen waren, nachdem sie im Eilverfahren gescheitert sind, zurückgezogen worden.

Im Kreis der Teilnehmenden sind außerdem: Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne), Regions-Wirtschaftsdezernent Ulf-Birger Franz (SPD), der Bundestagsabgeordnete Sven-Christian Kindler (Grüne), die Landtagsageordnete Evrim Camuz (Grüne), der ehemalige Generalsekretär der Bundes-FDP und heutige FDP-Hannover-Chef Patrick Döring, die Ratsleute Britta Wrase (CDU), Elisabeth Clausen-Muradian (Grüne) und Lars Kelich (SPD) und mehr. Vom ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt sind Verkehrschef Felix Kaufmann und Umweltexperte Nils Horschick zugegen, von den Unternehmerverbänden Niedersachsen Benedikt Hüppe und viele mehr.

Fortsetzung folgt

Der Auftakt des Runden Tisches ist mit zwei Stunden anberaumt, wird also bis mindestens 16 Uhr dauern. Wir halten Sie hier auf dem Laufenden über Ablauf und Ergebnis des Runden Tisches.