﻿Schmalerer Südschnellweg möglich? Gegner des Ausbaus fordern neue Planung für das Projekt

Laut einem internen Bericht sind beim Ausbau des Südschnellwegs in Hannover die geplanten Breiten „nicht zwingend“ notwendig. Die Gegner der Verbreiterung fühlen sich bestätigt. Die Planer sehen jedoch keinen Spielraum für Änderungen.

Hannover. Die Sache schien ohne Alternative für die Planer. Aufgrund geltender Richtlinien müsse Hannovers Südschnellweg nach Autobahnstandard ausgebaut werden – inklusive Standstreifen, hieß es stets. Ein Satz in der Zusammenfassung des Abschlussberichts der Expertenrunde, die der niedersächsische Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) ins Leben gerufen hat, lässt nun jedoch aufhorchen. „So haben sich die Punkte Höhenlage und Breite der Straßen als nicht zwingend erwiesen, sondern als Ermessensentscheidung der Verwaltung in der Abwägung“, heißt es darin. Das Papier hat das Verkehrsministerium selbst verfasst und an die Mitglieder des Expertengremiums verschickt.