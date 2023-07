﻿Arbeit unter Hochdruck: So geht es an Hannovers Südschnellweg-Baustelle voran

Riesige Spezialmaschinen treiben tiefe Löcher und Gruben für Stützwände in den Boden. Hannovers Südschnellweg-Baustelle hat schon jetzt enorme Dimensionen erreicht. Die Arbeiten an der Behelfsbrücke gehen voran. Gut möglich aber, dass die alte Vorgängerin länger durchhalten muss, als geplant.

Hannover. Spezialbagger und Riesenbohrer treiben bis zu 30 Meter tiefe Löcher in den Boden an Hannovers Südschnellweg. Alles für die Standsicherheit der neuen Brücke, auf die der Verkehr umgelenkt werden soll, wenn die marode Vorgängerin über die Hildesheimer Straße abgerissen wird. Sie soll durch einen Tunnel ersetzt werden. Sobald der fertig ist, werden es vor allem die Anwohnerinnen und Anwohner der Willmerstraße in Döhren deutlich ruhiger haben. Bis dahin dröhnt vor ihren Häusern jedoch nicht nur der Verkehr, sondern auch die Baustelle, die im Ostabschnitt des Südschnellwegs sichtbar an Fahrt aufgenommen hat.