Auf dem Südschnellweg in Hannover wird es jetzt eng: Ab sofort läuft die Sanierung der querenden Bahnbrücke bei Waldheim. Deshalb sind schon die Überholspuren gesperrt. Heute Abend wird dann der komplette Abschnitt bis Dienstag dicht gemacht – mit massiven Folgen für den Berufsverkehr.

Hannover. Am Südschnellweg in Hannover haben die ersten Arbeiten für die Sanierung der Bahnbrücke begonnen. Am Donnerstag entfernten Arbeiter die Mittelleitplanken, deshalb ist die jeweilige Überholspur in beiden Richtungen gesperrt. Schon jetzt kommt es zu Staus – und das ist erst der Anfang. Im Berufsverkehr am Freitag dürfte es noch voller werden, ehe dann am Abend die mehrtägige Vollsperrung eingerichtet wird. Selbst auf den Umleitungsrouten ist Geduld gefragt.