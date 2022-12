﻿Rodungen abgeschlossen – Südschnellweg wieder frei

Abgeschlossen: Die Rodungen am Südschnellweggingen schneller als angekündigt. Dienstagabend wurde der Schnellweg wieder freigegeben.

Einen Tag früher als angekündigt hat die Landesstraßenbaubehörde den Südschnellweg in Hannover wieder freigegeben. Die umstrittenen Rodungen sind weitgehend abgeschlossen. Restarbeiten könnten ohne Straßenabsperrung weiterlaufen – und dann bald der Bau der Behelfsbrücke in Döhren starten, hieß es am Dienstag.

