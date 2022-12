﻿Südschnellweg-Rodung in Hannover: Aktivisten klettern auf Bäume im Sperrgebiet

Klimaaktivisten haben am Sonntagvormittag Bäume im Sperrgebiet erklommen. Sie kletterten über gespannte Seile vom Protestcamp „Tümpel Town“ in den Bereich, der für den Südschnellweg-Ausbau gerodet werden soll. Die Polizei bereitet die Räumung vor.

Hannover. Klimaaktivisten des Protestcamps „Tümpel Town“ ist es am Sonntagvormittag gelungen, Bäume im Sperrgebiet zu erklimmen. Derzeit besetzten zwei Menschen die Bäume, die für den Südschnellweg-Ausbau am Montag gerodet werden sollen.

Mithilfe von sogenannten Traversen – gespannten Seilen zum Hangeln – gelang es den Aktivisten in ungefähr zehn Meter Höhe vom Protestcamp ins Sperrgebiet zu klettern. Sie haben sich selbst mit Karabinerhaken an den Seilen vor einem Abstürzen gesichert. Einer hat sich in einer Art Decke eingewickelt.

Dutzend Polizistinnen und Polizisten stehen derzeit auf dem Südschnellweg und planen offenbar mit der Räumung: Auf einem Hubwagen stehend verhandeln Beamte mit den Aktivisten – einige Polizisten haben ihre Kletterausrüstung angezogen.

Den Aktivisten ist bewusst, dass sie sich im Sperrgebiet befinden. Für das besetzte "Tümpel Town" gilt noch ein Moratorium. Bis zum mit Baumhäusern besetzten Gebiet darf ab Montag gerodet werden. Der Südschnellweg ist seit Sonntagmorgen voll gesperrt.

Von Sascha Priesemann und Conrad von Meding