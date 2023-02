﻿Sperrung des Südschnellwegs: ADAC warnt vor Verkehrschaos

Die Südschnellweg-Sperrung in Hannover sorgt für Wirbel: Der ADAC ist besorgt und warnt vor einem Verkehrschaos vor allem am Montagmorgen.

Hannover. Der Südschnellweg wird wegen Sanierungsarbeiten an einer Bahnbrücke von Freitagabend, 18 Uhr, bis Dienstagmorgen komplett gesperrt. Am Wochenende ist das nicht so schlimm – allerdings könnte es am Montagmorgen ernste Probleme geben. Davor warnt jetzt der ADAC.

Problematisch an der Sperrung: Laut ADAC führt die Umleitungsempfehlung der Stadt direkt in die Baustelle der B443 in Laatzen – inklusive Teilsperrung und Ampelschaltung. Die ADAC-Experten erwarten für Montag allergrößte Verkehrsprobleme in der Mitte und im Süden der Region Hannover.

Und so wünscht sich der Automobilclub eine bessere „Absprache zwischen den einzelnen Baulastträgern Deutsche Bahn und Landesstraßenbaubehörde und vor allem eine bessere Information der Pendler und Pendlerinnen. Der Montagmorgen ist ohnehin die stauträchtigste Zeit der Woche. Wer in der Region unterwegs ist, muss dann zumindest wissen, dass es auch auf den Umleitungstrecken Baustellen beziehungsweise Teilsperrungen mit Ampelschaltungen gibt und die Umfahrungsmöglichkeiten entsprechend eingeschränkt sind.“

Auf der B443 finden außer den Bauarbeiten derzeit Kampfmittelsondierungen statt. Seit Montag, 6. Februar, bis Sonnabend, 18. Februar, ist aufgrund von Kampfmittelsondierungsarbeiten und einer Fahrbahnerneuerung die Tangente von der B6 aus Hannover kommend zur B443 in Richtung Pattensen gesperrt.

Ebenfalls ist die Abfahrt zur B6 von der B443 aus Richtung A7 kommend in Richtung Hildesheim nicht befahrbar. Verkehrsteilnehmende von der B6 aus Hannover kommend zur B443 in Richtung Pattensen sollen die ausgeschilderte Umleitung U2 über die Kronsbergstraße und Erich-Panitz-Straße in Laatzen nutzen.

Autofahrer, die von der A7 kommend auf der B443 in Richtung Hildesheim fahren wollen, werden in entgegengesetzter Richtung über die U1 geführt.