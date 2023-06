﻿Südstadtkinderladen feiert 30-jähriges Bestehen mit Stadtteilfest

Hannover Südstadt. Der Südstadtkinderladen in der Sallstraße 84 wird in diesem Jahr 30 Jahre alt. Aus diesem Grund feiert die Einrichtung am Sonnabend, 17. Juni, ab 14 Uhr im Spielpark Tiefenriede, Haspelfelder Weg 18, ein Stadtteilfest.

Eingeladen sind alle, die einmal Teil des Kinderladens waren, die aktuell dabei sind oder es noch werden wollen – und der Rest des Stadtteils, erklären die Verantwortlichen. Für die Kinder wird es am Nachmittag Kinderschminken und eine Schatzsuche geben. Auch ein Clown wird vorbeikommen, der mit Luftballons kleine Tiere zaubert. Die Kinder können ihre Kreativität mit einer Malscheibe oder einer Buttonmaschine ausleben. Die Buttons können dann an Jacken oder Rucksäcke geheftet werden. Für das leibliche Wohl werden Foodtrucks und Getränkestände aufgestellt, an denen man seinen Hunger gegen einen fairen Preis stillen kann, verspricht der Kinderladen. Die Angebote für die Kinder sind kostenlos.

