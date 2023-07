Verbraucherzentrale in Hannover warnt: Diese Getränke sind viel zu süß für Kinder

Hannover. Die süße Gefahr: Fast jedes sechste Kind in Deutschland leidet unter Übergewicht oder Adipositas. Eine Ursache ist, dass Getränke oftmals einen viel zu hohen Zuckergehalt haben. Deswegen hat sich die Verbraucherzentrale Niedersachsen in ihrem Marktcheck mit 14 solcher Getränken beschäftigt. Mit erschreckendem Ergebnis: Bei sechs wird bereits die Hälfte der empfohlenen Tagesdosis an freiem Zucker überschritten.

Der Gesamtzuckergehalt variiert in der Stichprobe zwischen null Gramm und zehn Gramm pro 0,1 Liter. Die Höchstmengen entsprechen dabei etwa sechs Zuckerwürfeln in einem 0,2-Liter-Trinkglas. Spitzenreiter beim Test der Verbraucherzentrale sind die Getränke Spongebob Kids Cola (Zehn Gramm pro 0,1 Liter), gefolgt von Tabaluga Pausendrink Apfel-Kirsche und Minions Mehrfruchtnektar (beide 9,6 Gramm pro 0,1 Liter). „Das ist definitiv zu viel“, bilanziert Constanze Rubach, Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale Niedersachsen.

Inhaltsstoffe bei 14 Getränken untersucht

Die Experten haben die Angaben zu den Inhaltsstoffen von 14 Kindergetränken untersucht. Im Vordergrund standen dabei der Zuckergehalt, Süßstoffe, Aromen sowie zugesetzte Vitamine.

Der Marktcheck: Diese Getränke wurden untersucht. © Quelle: Verbraucherzentrale Niedersachsen

Der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zufolge sollte bei einem durchschnittlichen Kalorienverbrauch von 2000 Kilokalorien nicht mehr als 50 Gramm freier Zucker am Tag zu sich genommen werden. Je nach Alter und Geschlecht kann die empfohlene Zuckermenge jedoch auch deutlich geringer ausfallen.

Bei Spongebob Kids Cola und Fee Bio Tee + Saft sorgen Stevia, Cyclamat und Saccharin für den süßen Geschmack – statt Zucker. Spongebob Kids Cola enthält außerdem die Zutat Gerstenmalzextrakt. Dieser süß schmeckende Sirup, der aus Malz erzeugt wird, besteht zu einem hohen Anteil aus Zucker und wird in der Lebensmittelindustrie zum Färben oder Süßen eingesetzt, so die Verbraucherzentrale.

Gewöhnung an sehr süßen Geschmack

„Süßungsmittel sind aber nicht unbedingt die bessere Alternative“, weiß Rubach. Denn dadurch könne schnell eine Gewöhnung an den sehr süßen Geschmack eintreten und das Verlangen nach Süßem steigen. Das sei allerdings auch bei gezuckerten Getränken der Fall.

Ähnliches gilt auch für den Zusatz von Aromen: „7 der 14 Getränke wurden Aromen beigefügt. Damit können Hersteller den Geschmack ihrer Produkte intensivieren und bestimmte Zutaten sogar vollständig ersetzen“, erklärt die Expertin. „Allerdings kann auch hier ein Gewöhnungseffekt auftreten und die frische Erdbeere irgendwann im Vergleich zu einem künstlichen Produkt mit Erdbeeraroma weniger gut schmecken.“ Sie stellt klar: Aromen können chemisch hergestellt werden und müssen nicht zwingend aus dem Lebensmittel stammen, nach dem sie schmecken.

Für viele eine Alternative: Ein Löffel mit Süßstofftabletten. Aber auch dabei lauern Gefahren, warnen Ernährungsexperten. © Quelle: Hendrik Schmidt

Auch die in manchen Säften enthaltenen Vitaminzusätze müssen nicht sein. „An sich ist dagegen nichts einzuwenden. Bei einer ausgewogenen Ernährung werden Vitamine jedoch in ausreichender Menge aufgenommen. Angereicherte Erfrischungsgetränke sind somit unnötig“, erklärt Rubach. „Wir vermuten, dass viele Getränke damit aufgepeppt werden, um vom eigentlichen Gesundheitswert abzulenken. Denn die im Marktcheck untersuchten Produkte mit zugesetzten Vitaminen enthalten vergleichsweise viel Zucker“, merkt die Ernährungsexpertin an.

Eltern sollen genau hinschauen

„Damit Kinder zukünftig vor ungesunden Lebensmitteln und Getränken geschützt werden, ist aus unserer Sicht eine umfassende gesetzliche Regelung notwendig“, fordert Rubach. „Dazu gehören verbindliche Maßnahmen zur Reduktion des Gesamtzuckergehalts von Getränken, deren Aufmachung Kinder anspricht. Freiwillige Selbstverpflichtungen reichen offenbar nicht aus.“ Ihr Ratschlag: Eltern sollen sich nicht von der bunten Aufmachung mit Bildern und Sprüchen verleiten lassen und genau hinschauen. Ein Blick auf die Nährwerttabelle verrät den tatsächlichen Zuckergehalt. Damit man nicht in die süße Falle tappt.

