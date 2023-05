﻿Unterwegs mit einem Preisdetektiv: So stark steigen die Preise in Hannovers Supermärkten wirklich

Hannover. Beim Bäcker im Einkaufspark Klein-Buchholz wird Knut Schirrmacher fündig. Das 500-Gramm-Dinkelbrot kostet 3,99 Euro und damit 4 Cent mehr als vor einem Monat, der Preis für Zuckerkuchen ist im selben Zeitraum von 4,20 Euro auf 4,40 Euro geklettert. Beide Preise vermerkt er in einem Smartphone, auf dem eine spezielle App läuft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schirrmeister ist als Preisermittler für das Landesamt für Statistik unterwegs und notiert akribisch, wie sich die Preise in Hannover entwickeln. In ganz Niedersachsen schickt die Behörde monatlich etwa 70 Preiserheberinnen und Preiserheber in kleinen und großen Ortschaften los. Allein in Hannover sind aktuell neun Preisdetektive unterwegs. Schirrmeister ist seit vier Jahren dabei. 16 Geschäfte gehören zu seinem Revier, die er monatlich besucht und in denen er die Preise für 460 Waren oder Dienstleistungen ermittelt. Schirrmeister ist also quasi Augenzeuge der Inflation.

Preisermittler: Der Inflation auf der Spur

Und die hat es derzeit in sich, wie Kundinnen und Kunden vor allem an den Kassen der Supermärkte spüren. Nudeln zum Beispiel haben im April 14,6 Prozent mehr gekostet als ein Jahr zuvor, Paprika 19,2 Prozent; für Vollmilch waren die Preise im selben Zeitraum um 27,9 Prozent gestiegen, für Schnittkäse sogar um 35,9 Prozent. Der Preis für Butter dagegen ist um 12,6 Prozent gefallen. „Es ist für mich selbst nicht unbedingt ein Muster erkennbar“, sagt Schirrmacher. Insgesamt haben Lebensmittel in Niedersachsen im April 16,6 Prozent mehr gekostet als noch im April 2022, wie die Statistiker errechnet haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schirrmeister spürt nicht nur den Lebensmittelpreisen nach. Der 47-Jährige hat auf seiner Route ein Nagelstudio, eine Bäckerei, einen Friseur, ein Schreibwarengeschäft, Filialen von Rossmann, Edeka, Netto, Kaufland und McGeiz. Welche Produkte er wo beobachtet, ist exakt geregelt. Generell besteht der sogenannte Warenkorb, den die Statistiker festgelegt haben, aus rund 700 unterschiedlichen Waren und Dienstleitungen. Unterm Strich hat das Landesamt in Niedersachsen für den April daraus eine Inflationsrate von 7,5 Prozent ermittelt.

Preisermittler überprüfen 35.000 einzelne Produkte

Die Preisermittler schauen sich aber nicht nur den Preis für eine Tüte Milch in einem Geschäft an. Milch hat Schirrmeister beispielsweise gleich mehrfach auf seiner Liste. Einen Teeladen in der Innenstadt betritt er nur, um den Preis für eine einzige Teemischung zu notieren. Bei Lidl dagegen braucht der Preisdetektiv eine Stunde und länger. Mehr als hundert Produkte hat er dort auf seiner Liste. Insgesamt erfassen die Ermittler in Niedersachsen monatlich mehr als 35.000 Einzelpreise.

3,30 Euro statt 3 Euro: Auch für Glückwunschkarten zahlt der Kunde mehr, wie Knut Schirrmeister feststellt. © Quelle: Nancy Heusel

Im Schreibwarengeschäft kostet die Glückwunschkarte jetzt 3,30 Euro, vor einem Jahr waren es noch 3 Euro. „Als normaler Verbraucher hätte ich das wohl nicht gemerkt“, meint Schirrmeister, der hauptberuflich als Bankkaufmann arbeitet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nur 185 Gramm Kräuterquark – statt 200 Gramm

In den vergangenen Monaten hat er beobachtet, dass sich viele kleine No-Name-Artikel in den Discountern jeweils um ein paar Cent verteuert haben. Das wirkt unauffällig. „Die Masse macht es dann“, sagte er.

Lesen Sie auch

Nicht immer ist auf den ersten Blick ersichtlich, dass ein Produkt teurer geworden ist. Kritisch überprüft der Preisdetektiv, ob sich das Gewicht oder der Inhalt einer Packung geändert haben. „Das kann eine versteckte Preiserhöhung sein“, erläutert Schirrmeister und verweist auf eine Packung Kräuterquark, in der nun nur noch 185 statt 200 Gramm sind, wie er kürzlich bemerkt hat. Und im Strauß Tulpen stecken nur noch neun statt zehn Blumen – immerhin ordentlich als „Neuner-Strauß“ gekennzeichnet. Der Bund Rosen besteht jetzt aus zehn Stück, früher waren es zwölf.

Auch auf der Liste: Wimpernfärben und Augenbrauenzupfen

Acht bis zehn Stunden pro Monat verbringt Schirrmeister auf seiner Tour. Warum er das macht? Sein Interesse wurde durch einen Artikel in einer Wirtschaftszeitung geweckt. „Außerdem bin ich Sportmuffel und brauche einen Ausgleich zum Bürojob. So bewege ich mich und bin gleichzeitig mit dem Kopf dabei.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die aktuellen Preise notiert Knut Schirrmacher in seinem Handy. © Quelle: Nancy Heusel

Vor dem Friseur an der Sutelstraße bleibt der Preisdetektiv stehen und wirft einen Blick auf die Preistafel draußen am Eingang. Wimpernfärben und Augenbrauenzupfen kostet mit 7 Euro noch so viel wie zuvor. Viele andere Leistungen haben sich wahrscheinlich verteuert, die Preise sind überklebt. Doch das interessiert Schirrmeister nicht. Die Statistiker haben nach einem komplizierten Muster festgelegt, welche Dienstleistungen und welche Waren in welchen Geschäften erfasst werden, damit ein repräsentatives Bild entsteht. Und auf Schirrmeisters vorgegebener Liste für den „Salloon Sheriff“ geht es einzig um Wimpern und Augenbrauen.

Manche Unternehmen fühlen sich unter Beobachtung

Angenehm ist es den Unternehmen in der Regel nicht, dass sie so unter Dauerbeobachtung stehen. Allerdings sind sie zur Kooperation verpflichtet. Als Schirrmeister als Preisermittler anfing, informierte das Amt die Geschäfte auf seiner Route. Er selbst stellte sich dort anfangs mit seinem Ausweis vor. Doch nach vier Jahren ist Schirrmeister inzwischen in den Geschäften bekannt, manche Mitarbeiter begrüßen ihn freundlich.

„Meist trete ich nicht wirklich in Erscheinung“: In vielen Geschäften begrüßen die Mitarbeiter Knut Schirrmeister freundlich. © Quelle: Nancy Heusel

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Solange die Preise ausgeschildert sind, kommt der 47-Jährige ohne die Mithilfe der Angestellten aus. „Meist trete ich nicht wirklich in Erscheinung“, sagt er. Doch so bleibt es nicht immer. Das Personal im Einzelhandel wechselt häufig. Und so hielten ihn einmal Verkäufer für einen Spion der Konkurrenz, der Preise auskundschaftet. Da wurde es ungemütlich, bis Schirrmeister die Lage aufklären konnte.

Kennen Sie schon unsere neue Podcast-Reihe „Klar so weit?“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von GetPodcast, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Wundern über Kapriolen des Kapitalismus

Was er für sich selbst auf seinen Rundgängen lernt? Bei Obst oder Gemüse erfasst Schirrmeister auch die Herkunftsländer und wundert sich dann über die Kapriolen des globalen Kapitalismus. Trotz Klimakrise kommen Weintrauben aus Indien, Speisekartoffeln aus Ägypten. „Letztes Jahr gab es auch mal Speisezwiebeln aus Neuseeland.“

Viel Bewegung: Preisermittler Knut Schirrmeister betreibt sein Ehrenamt als Ersatz für Sport im Fitnessstudio. © Quelle: Nancy Heusel

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schirrmeister fragt sich dann, ob Heidelbeeren und Spargel unbedingt das ganze Jahr über verfügbar sein müssen. Privat beackert der Preisdetektiv einen eigenen Schrebergarten, kocht Marmelade und lagert Gemüse ein. „Wir haben noch Zwiebeln, die wir im letzten Jahr angebaut haben.“

HAZ