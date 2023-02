﻿Lieferdienst Flink in Hannover – diese Anbieter bringen Supermarkt-Artikel nach Hause

Der Anbieter Flink ist seit Juni 2022 in Teilen Hannovers unterwegs. Fahrradkuriere – zu erkennen an den rosa Jacken – liefern die Produkte des „Online-Supermarkts“ aus, der mit dem Handelskonzern Rewe zusammenarbeitet.

Hannover. Zwei Packungen Chips, zwölf Bananen und Geschirrspültabs – per App bestellt sollen sie in „wenigen Minuten“ vor der Haustür stehen. Das verspricht ein neuer Lieferdienst in Hannover.

Flink liefert noch nicht im gesamten Stadtgebiet aus

In mehr als 100 Städten bringt Flink bereits Lebensmittel, Drogerie-Artikel und Tiernahrung zu den Kundinnen und Kunden. Es kann ausschließlich per Smartphone-App oder über die Internetseite von Flink bestellt werden, der Mindestbestellwert beträgt 20 Euro. Als voraussichtliche Lieferzeit gibt der Onlineanbieter in Hannover zumeist eine Zeit zwischen 30 und 40 Minuten an. Die Liefergebühr ist variabel – sie berechnet sich aus Anfahrtszeit und dem Wert des Bestellung. Barzahlung ist nicht möglich.

Derzeit treten die Flink-Kuriere noch nicht im gesamten Stadtgebiet in die Pedale. Kundinnen und Kunden müssen ihre Waren in den Bezirken Vahrenwald-List, Mitte oder Döhren-Wülfel in Empfang nehmen. „Flink arbeite hart daran, die Lieferbereiche in Hannover Stück für Stück zu erweitern“, schreibt das Unternehmen. Rund 2300 Artikel gehören derzeit zum Sortiment in Hannover.

Lieferdienst Gorillas ist ärgster Konkurrent

Flink ist nicht der erste Dienst, der klassische Supermarkt-Produkte in Hannover ausliefert. Härtester Wettbewerber ist Gorillas, dessen Fahrerinnen und Fahrer bereits seit Mai 2021 unterwegs sind. Sie liefern in einem Gebiet das nördlich in Hainholz beginnt und südlich in Südstadt-Bult endet. Anfangs warb das Unternehmen noch, Waren in nur zehn Minuten zu liefern – von diesem Versprechen ist Gorillas inzwischen abgerückt.

Ein Mitarbeiter des Lebensmittel-Lieferdienstes Gorillas radelt durch Berlin. © Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Flaschenpost liefert in Hannover ebenfalls nicht mehr nur Getränke aus, sondern auch Lebensmittel. Der Unterschied zu Gorillas und Flink: Die Fahrerinnen und Fahrer sind in größeren Lieferfahrzeugen unterwegs, der Mindestbestellwert ist mit 29 Euro vergleichsweise hoch und meist dauert es länger als bei der Fahrrad-Konkurrenz. Der Lieferdienst, der zur Dr.-Oetker-Gruppe gehört, verspricht aber innerhalb von 120 Minuten auszuliefern. Kundinnen und Kunden können aber auch eine Wunschzeit auswählen.

Flink arbeitet mit Rewe und Wolt zusammen

Wie Konkurrent Edeka betreibt Rewe ebenfalls einen Lieferdienst. 50 Euro beträgt der Mindestbestellwert bei Rewe. Die Supermarktkette liefert allerdings nicht sofort aus – diese Lücke füllen die Fahrradkuriere aus. Obwohl Rewe zunächst den Konkurrenten Gorillas belieferte, hält der Handelskonzern seit Sommer 2021 Anteile an Flink.

Flaschenpost liefert auch Lebensmittel aus. © Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Seit Januar kann man die Supermarkt-Artikel von Flink auch über die App von des finnischen Lieferdienstes Wolt bestellen. Der Lieferando-Konkurrent liefert seit dem Frühjahr 2021 Speisen von Restaurants aus Hannover aus. Nun stapeln die Wolt-Kuriere auch Margarine, Gurken und Zahnpasta in ihre würfelförmigen Rucksäcke.