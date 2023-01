﻿Supermarktüberfälle bei Hannover und Peine: Polizei intensiviert Ermittlungen

Bewaffnete Räuber überfallen seit Mitte Dezember gezielt Supermärkte im Raum Hannover und Peine. Stets ähneln sich Täterbeschreibungen und Vorgehensweisen. Die Polizeibehörden reagieren und wollen sich austauschen. In einem Punkt ist der Nachbarkreis sogar weiter als die Landeshauptstadt.

Hannover/Peine. Die Polizeibehörden in Hannover und Peine reagieren auf die vielen Supermarktüberfälle seit Mitte Dezember. Allein in und um die Landeshauptstadt traf es schon mindestens sechs Geschäfte, im Nachbarkreis drei. Erst jüngst schlugen die Bewaffneten bei Netto-Filialen am 2. Januar in Langenhagen und kurz vor Silvester in Alt-Laatzen zu. Auf Anfrage teilen die Beamten nun mit, Zusammenhänge zu prüfen und ihr Wissen auszutauschen. In einem Punkt ist Peine sogar schon weiter als Hannover.