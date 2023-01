﻿Elf Fälle in vier Wochen: Serie von Supermarkt-Überfällen in Hannover und Peine reißt nicht ab

„Vielen Dank für Ihr Verständnis“: Nach dem Überfall am 5. Januar akzeptierte der Edeka in Isernhagen nur Kartenzahlung.

Hannover. Die Festnahme von zwei mutmaßlichem Supermarkt-Räubern vergangene Woche in Isernhagen hat die Überfallserie nicht abreißen lassen. Mittlerweile gibt es im Raum Hannover und Peine schon elf Taten, die demselben Muster entsprechen. Zuletzt schlugen zwei Unbekannte in einer Edeka-Filiale in Hannover-Bothfeld zu und konnten unerkannt fliehen. Auch in dem Fall prüft die Polizei, ob ein Zusammenhang zu vorherigen Delikten besteht – oder es sich um Nachahmer handelt.

Der erste Überfall, bei dem zwei bewaffnete Maskierte im Alter zwischen 20 und 30 Jahren einen Supermarkt ausraubten, ereignete sich am 14. Dezember in Hannover-Döhren. Seitdem kamen weitere hinzu: Allein in der Region Hannover traf es Supermärkte und Discounter in der Landeshauptstadt, in Lehrte, Garbsen, Burgdorf, Langenhagen, Laatzen und Isernhagen. Im Raum Peine wiederum gab es bewaffnete Überfälle in Essinghausen, Ölsburg und Edemissen. Die dortige Polizei hat sogar eine eigene Ermittlungsgruppe eingerichtet.

Zwei Verdächtige gefasst: Hoffnungen auf Überfall-Ende

Am Donnerstag, 5. Januar, gab es kurz Hoffnung für die Ermittler: Die Polizei fasste nach aufwendiger Suche inklusive Hubschrauber zwei Verdächtige, die zuvor den Edeka in Isernhagen H.B. überfallen haben sollen. In der Nähe fanden die Beamten zudem die mutmaßliche Beute, selbst die Anwohnenden waren anschließend beruhigt – alle gingen von einem Ende der Überfallserie aus. Die beiden 20-Jährigen sitzen in Untersuchungshaft und schweigen zu den Vorwürfen.

Und für ein paar Tage sah es tatsächlich so aus, als wäre die Bande wohl gefasst. Zwar gab es weitere bewaffnete Überfälle – darunter beispielsweise einen auf den Netto in Pattensen oder den Edeka in Wunstorf. Doch dabei schlug stets nur ein einzelner Täter zu. Die Polizei prüft vorsorglich mögliche Zusammenhänge und ob es eventuell weitere Bandenmitglieder gewesen sein könnten, aber die Taten passen dennoch nicht ins Muster.

Räuber: Weitere Bandenmitglieder oder Trittbrettfahrer?

Das änderte sich jetzt: In Hannover-Bothfeld waren es am Mittwochabend wieder zwei bewaffnete Männer, ihr Alter wird auf 20 bis 26 Jahre geschätzt. Auch sie trugen während der Tat Mund-Nase-Bedeckungen und waren etwa 1,80 Meter groß – nahezu genauso beschreiben Zeugen der vorherigen Überfälle die gesuchten Täter. Wurden also womöglich bloß Teile der Bande gefasst oder kopieren andere Räuber die offenbar erfolgversprechende Masche? Die Polizei prüft das Ganze, teilt sie mit. Außerdem bitten die Ermittler unter Telefon (0511) 1095555 um Zeugenhinweise.