﻿Wieder ein Supermarktüberfall: Täter bedrohen Netto-Mitarbeiterinnen in Marienwerder und flüchten mit Beute

Die Täter schlugen kurz vor Ladenschluss zu: Erneut haben Räuber einen Supermarkt in der Region Hannover überfallen. Am Mittwoch traf es nun einen Netto in Hannover-Marienwerder. Zwei Männer bedrohten Angestellte mit einer Schusswaffe. Es ist die zwölfte Tat seit Mitte Dezember.

Hannover. Die Serie von Supermarktüberfällen in der Region Hannover setzt sich offenbar fort. Am Mittwochabend haben zwei unbekannte Täter eine Netto-Filiale im Stadtteil Marienwerder ausgeraubt. Dabei bedrohten sie die Mitarbeiterinnen mit einer Schusswaffe. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.

Die beiden Männer betraten den Netto an der Straße Große Pranke kurz vor Ladenschluss um 21.55 Uhr. „Unverzüglich begaben sich die Männer zu den Supermarktkassen und bedrohten dort eine 50-jährige Kassiererin und ihre 36-jährige Kollegin mit einer Schusswaffe“, sagt Anne Wellhöner von der Polizei Hannover.

Täter flüchten in unbekannte Richtung

Sie forderten die Frauen auf, ihnen Bargeld auszuhändigen. Dem kamen die Mitarbeiterinnen nach. „Danach flüchteten die beiden Männer mit ihrer Beute in unbekannte Richtung“, so Wellhöner. Die beiden Frauen wurden bei dem Überfall nicht verletzt.

Der erste Täter wird von den Zeuginnen als 1,80 bis 1,90 Meter groß und von schlanker Statur beschrieben. Zum Tatzeitpunkt war er mit einer grauen Kapuzenjacke, einer Cappy, Wollhandschuhen und einer schwarzen FFP2-Maske bekleidet.

Wer kann Hinweise geben?

Sein Komplize soll ungefähr 1,70 Meter groß und von kräftiger Statur sein. Er trug schwarze Kleidung, eine schwarze Mütze, Strickhandschuhe und ebenfalls eine schwarze FFP2-Maske. Zum Alter der beiden Männer konnten die Zeuginnen keinerlei Angaben machen.

Die Polizei ermittelt wegen schweren Raubes. Weitere Zeugen, die Hinweise zu dem Überfall oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter Telefon (0511)1095555 zu melden.

Schon der zwölfte Überfall seit Mitte Dezember in der Region Hannover und Peine

Es ist bereits der zwölfte Supermarktüberfall seit Mitte Dezember in der Region Hannover und dem Landkreis Peine. Die Taten entsprechen dem jüngsten Fall aus Marienwerder: Die bewaffneten Kriminellen gingen in den Kassenbereich, bedrohten die Mitarbeitenden, ließen sich Geld geben und flüchteten.

Anfang Januar gab es für kurze Zeit Hoffnung auf ein Ende der Serie: Am 5. Januar fasste die Polizei zwei Verdächtige nach einem Überfall auf einen Edeka-Markt in Isernhagen H.B.. Die beiden 20-Jährigen sitzen seitdem in Untersuchungshaft. Doch schon am 11. Januar gab es die nächste Tat: Zwei Männer schlugen in einer Filiale von Edeka-Wucherpfennig in Hannover-Bothfeld zu. Die Tat in Marienwerder ist nun nächste. Ob es sich um dieselben Täter handelt, ist Gegenstand der Ermittlungen.