﻿Sutelstraße in Bothfeld soll barrierefrei werden – Bezirksrat will Parkplätze entfernen lassen

Hannover. Barrierefrei sieht anders aus: Die Sutelstraße in Bothfeld ist vorrangig auf den Autoverkehr ausgerichtet, und das gefährdet neben Menschen mit Behinderung auch andere Passanten und Radfahrende. Das hat der Runde Tisch Inklusion kürzlich bei einer Begehung festgestellt. Gemeinsam mit dem Bezirksrat Bothfeld-Vahrenheide will er nach und nach Änderungen beschließen. Kurzfristig sollen ein Straßenschild an der Einmündung zum Conrad-Bube-Weg verlegt und zwei Parkplätze in Richtung Ludwig-Sievers-Ring entfernt werden.

Die Anträge, die der Bezirksrat einstimmig beschlossen hat, stammen von den Fraktionen der FDP, SPD und Grünen. Mittlerweile beteiligt sich auch der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) an der Diskussion.

Hindernisse für Blinde und Rollstuhlfahrer entfernen

Der Bezirksrat fordert die Stadtverwaltung dazu auf, das Straßenschild Conrad-Bube-Weg, das in der Sutelstraße mitten auf dem Gehweg platziert ist, umzusetzen. Es stelle ein Hindernis für Blinde dar, wie die Beteiligten der Begehung, unter denen sich mehrere sehbeeinträchtigte Menschen befanden, festgestellt hatten.

Die ersten beiden Parkplätze an der nördlichen Einmündung des Ludwig-Sievers-Rings in die Sutelstraße schränkten hingegen Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer ein, stellt der Bezirksrat fest. Dort abgestellte Autos würden die Sicht auf heranfahrende Wagen versperren. Deshalb soll die Verwaltung die Parkplätze entfernen. "Durch die niedrige Sichthöhe müssen betroffene Personen gefährlich weit vorfahren, um überhaupt etwas sehen zu können", begründet der Rat seinen Antrag. Zuvor hatte er bereits die Verlängerungen von Ampelphasen für Fußgänger und die Einführung akustischer Signale an einer Ampelanlage beantragt.

Begehung der Sutelstraße im November: Neben Mitgliedern des Runden Tisches Inklusion waren auch Menschen mit einer Seh- oder Gehbehinderung dabei. © Quelle: Elisa Buhrke

ADFC will Situation für Radverkehr verbessern

Handlungsbedarf bestehe jedoch auch bei der Situation für den Radverkehr, merkt der ADFC an. In einer Stellungnahme fordert er Rat und Baudezernat der Landeshauptstadt Hannover dazu auf, eine geschützte Radspur auf dem rechten Fahrstreifen der Sutelstraße Richtung Gehaplatz einzuführen. Bei einer gesicherten Radspur handelt es sich um einen extra gekennzeichneten Bereich, bei dem Auto- und Fahrradverkehr mittels Pollern voneinander getrennt werden.

Bisher existiert an der Stelle Richtung Gehaplatz gar kein Fahrstreifen für Fahrradfahrer, sodass viele auf den Gehweg ausweichen müssen. Der ADFC wirft deshalb der Verwaltung vor, sie würde hier ausschließlich den Autoverkehr priorisieren. Inwiefern der Bezirksrat auch Anträge bezüglich des Radverkehrs einreichen wird, werden die Sitzungen im neuen Jahr zeigen.

Von Elisa Buhrke