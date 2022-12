﻿Akustische Signale und längere Ampelphasen: So soll die Sutelstraße in Bothfeld barrierefrei werden

Um Menschen mit Behinderungen im Straßenverkehr mehr Sicherheit zu geben, gibt es den Runden Tisch Inklusion in Hannover-Bothfeld. Das Gremium und der Bezirksrat setzen sich für mehr Barrierefreiheit in der Sutelstraße ein. Kurzfristig soll es zumindest längere Grünphasen für Fußgänger und akustische Ampelsignale geben.

Hannover. Fehlende Orientierungen für Blinde, Hindernisse für Rollstuhlfahrer: Der Runde Tisch Inklusion hat bei einer Begehung der Sutelstraße in Bothfeld festgestellt, dass diese an vielen Stellen nicht barrierefrei ist. Zumindest kurzfristige Verbesserungen will der Stadtbezirksrat Bothfeld-Vahrenheide darum erreichen. So sollen nach den Vorstellungen des Gremiums schnellstmöglich akustische Signale und längere Grünphasen für Fußgängerinnen und Fußgänger an der Ampelanlage in Höhe des Platzes der Klein-Buchholzer Bürger eingerichtet werden.

„In den nächsten Sitzungen werden uns immer wieder einzelne Aspekte dieses Themas begleiten“, kündigt Bezirksratsherr Klaus Hedrich (SPD) an, der sich auch beim Runden Tisch engagiert und bei der Begehung dabei war. Auf lange Sicht sollten weitere Schritte für mehr Barrierefreiheit in der Sutelstraße folgen.

Gefahren für Blinde und Rollstuhlfahrer

Im Zuge von Bauarbeiten seien im Bereich der Kreuzung zur Adolf-Emmelmann-Straße und zur Noltemeyerbrücke provisorische Lichtzeichenanlagen ohne akustische Signale aufgestellt worden, kritisieren die Fraktionen von SPD, CDU, Grünen und FDP in ihrem gemeinsamen Antrag. Es gelte jedoch das „Zwei-Sinne-Prinzip – Sehen plus Hören“, denn Sehbehinderte seien im Straßenverkehr auf ihren Hörsinn angewiesen. Darum wollen die Fraktionen übereinstimmend zügige Verbesserungen.

Auch die Grünphasen der Ampel sollen verlängert werden, fordert das Gremium. Aktuell seien die Phasen für Menschen mit Bewegungseinschränkungen, mit Kinderwagen oder auch für Kinder zu kurz, um rechtzeitig über die Straße zu kommen, argumentiert die SPD-Fraktion.

Weitere Hindernisse sollen verschwinden

In den Bezirksratssitzungen im Dezember und Januar werde der Runde Tisch Inklusion noch weitere Anträge und Anfragen zu dem Thema einbringen, erklärt Hedrich. Die SPD wolle zum Beispiel wissen, welche Regeln für die Verkehrssicherheit an Baustellen gelten. Er nennt ein Beispiel: „Wieso ist das so, dass Verkehrsschilder, die den Autoverkehr regeln, mitten auf dem Fuß- oder Radweg aufgestellt werden?“

Nach Ende der derzeitigen Bauarbeiten strebt der Runde Tisch an, taktile Bodenleitlinien für Blinde einzuführen und die Bordsteinabsenkung vor der Sparkasse zu verbreitern, um Rollstuhlfahrern den Weg zu erleichtern. Veränderungen seien eben nur Schritt für Schritt möglich, meint Hedrich. Klar sei leider auch, „dass es erhebliche Kosten verursacht, wenn Inklusion nicht von Vornherein bedacht worden ist“.

Runder Tisch Inklusion: Nächste Sitzung im Februar

Für seine nächste Sitzung am Freitag, 2. Februar 2023, wird der Runde Tisch Inklusion auch den Kontaktbeamten der Polizei und den neuen Behindertenbeauftragten der Landeshauptstadt Hannover einladen. Ziel ist es , die Ergebnisse der Begehung der Sutelstraße noch weiter auszuwerten.

Von Elisa Buhrke