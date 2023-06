﻿Svenja Dunkel aus Hannover tourt mit Helene Fischer

Hannover. Schon vor 30 Jahren haben ihre Eltern ihr jede Freiheit gelassen, wenn Svenja Dunkel (45) über Berufswünsche sinnierte: „Ich wollte etwas mit Musik und Artistik machen, etwas, das mit Veranstaltungen zu tun hat und mit Organisation.“ Der Haken: So etwas wie Eventmanagement gab es da noch gar nicht. Auch wenn sich das inzwischen längst geändert hat, gibt es nach wie vor keine Bezeichnung, die auf den Punkt bringt, was die Hannoveranerin beruflich macht. Sie lacht: „Ich bin durch und durch Pionierin – und ein Kind der Praxis.“

Im Gespräch im Hotel Radisson Blu auf dem Expo-Gelände versuchte sie trotzdem, einen Einblick in einen Teil ihres Berufslebens zu geben. Vis-à-vis befand sich ihre Arbeitsstätte – die ZAG-Arena. Dort gastiert Helene Fischer (38) an fünf Abenden. Dunkel wurde als Frequenzmanagerin engagiert: „Was in erster Linie bedeutet, dafür zu sorgen, dass Funk störungsfrei durch die Luft geht und den Frequenzen physikalisch nichts in die Quere kommt“.

Innige Umarmung: Solche Fotos von Helene Fischer und Svenja Dunkel (rechts) kursieren nach Konzerten immer mal im Internet. © Quelle: Instagram

Die Hannoveranerin ist gewohnt, dass Menschen sie nach solchen Aussagen mit großen Augen angucken. Da ist von Wellenlänge die Rede, von berechneten Rastern und von „Luft, die gescannt wird“. Dunkel setzt noch einen drauf: „Für mich hört Funk mit der Person auf, nicht an der Antenne.“ Heißt: Die 45-Jährige verfügt nicht nur über technisches Know-how – über all die Jahre hat sie eine Tonne an Erfahrungen gesammelt –, um reibungslose Auftritte zu ermöglichen. Jedes Netzteil, jede Stromlast, zum Beispiel von LED-Wänden oder Halogenlampen, kann die nämlich stören. Und sie erfährt großes Vertrauen, das ihr Protagonistinnen und Protagonisten auf der Bühne entgegenbringen.

Svenja Dunkel ist die Herrin über Mikrofone, Headsets, Taschensender und allem, was sonst noch so am Menschen dran ist. „Ich bin so etwas wie ein Schatten des Monitormanns und der Künstler.“ Sie weiß, dass viele Konzertbesucherinnen und -besucher sie „als diejenige wahrnehmen, die das Mikro oder die Wasserflasche anreicht“. Kein Wunder, denn das ist meist das, was sichtbar ist. Helene Fischer hat sich nicht nur beim Auftaktkonzert mehrfach bei ihrer „Svenja aus Hannover“ bedankt. Die Ausnahmekünstlerin im Rampenlicht stellte die Ausnahmekünstlerin hinter den Kulissen immer mal wieder ins Rampenlicht.

Svenja Dunkel *17. Januar 1978 in Hannover. Sie wächst zunächst in Linden auf, vor der Einschulung zieht die Familie nach Garbsen. Sie besucht die dortige IGS, lernt den Zirkus Bumm Balloni kennen. „Im Zirkus steckt der Ursprung meines gesamten Schaffens.“ Dort hat sie Teamplay, Menschen und Kreatives kennengelernt. Nach dem Abi geht sie nach Bayern, lernt Schlagzeug an der Berufsfachschule Dinkelsbühl. Im Anschluss folgt eine Ausbildung zur Veranstaltungstechnikerin, unter anderem im Musikzentrum Hannover, „das war meine Schmiede“. Schon früh ist sie selbstständig, arbeitet eng mit der Firma Sennheiser zusammen, betreut Bands und Events in Sachen Funkstrecken. Dunkel ist zudem staatlich anerkannte Chorleiterin und Zirkuspädagogin, vor allem Performerin mit Musik und Artistik. Sie lebt in Linden.

Denn was nicht zu sehen ist: Wenn Künstlerinnen und Künstler wie Fischer von Dunkel „verkabelt“ werden, dann richtig. Die Kabelage sitzt nicht nur bombenfest, sondern auch in Windeseile. „Es muss alles schnell gehen, jeder Handgriff muss sitzen“. Und damit das klappt, hat die Expertin kleine Tricks parat. Etwa Alkoholtupfer: „Damit wische ich die Haut ab, um auf ihr schnell etwas befestigen zu können.“

In der ZAG-Arena wartet sie unter der Bühne – oft sogar mit Stirnlampe – auf Fischer, Dunkels Licht am Kopf weist Fischer den sicheren Weg die Treppe rauf oder runter. Die Frauen arbeiten seit 2012 zusammen, die Musikerin moderierte da die Echo-Verleihung, Dunkel betreute die Veranstaltung funktechnisch. Seit 2014 ist die Hannoveranerin immer dabei, wenn die Fischer live mit Band auftritt – ob bei Festivals, Feiern, sonstigen Veranstaltungen.

In den Herrenhäuser Gärten: Hier war Svenja Dunkel bei Bühnenshows anlässlich des Internationalen Feuerwerkswettbewerbs häufig in unterschiedlichen Performances zu sehen. © Quelle: privat

Seit vier Monate tourt die Frau aus Linden mit der 150-köpfigen Crew quer durch die Republik. Nach den Auftritten in Hannover ist erst mal Schluss „mit dieser aufregenden Klassenfahrt“. Für Dunkel steht nach einer Verschnaufpause all das an, was sie sonst noch so macht: Dazu gehören Drum-Performances, sie gibt Workshops, engagiert sich für kulturelle Kinder- und Jugendbildung, ist beratendes Mitglied im Kulturausschuss der Stadt, sie liebt und lebt alles, was mit der Zirkus- und Performancewelt zu tun hat. Zehn Jahre war sie sogar in der ZAG-Arena bei der Einlaufshow der Recken dabei: „Ich bin hier mit der Kombo Boundz öfter aufgetreten, als jeder Künstler“, sagt sie lachend.

War vor Corona immer dabei: Mit der Kombo „ Boundz“ gehörte Svenja Dunkel zehn Jahre trommelnd zum Einlaufritual bei den Recken. © Quelle: Instagram/Frau.Dunkel

Über die Jahre hat sie sich großes Vertrauen aufgebaut. Wie in der Technik üblich, setzt sie auch im persönlichen Umgang mit Menschen auf Senden und Empfangen. „Ich liebe es, Menschen ein Lächeln zu entlocken. Ob auf der Bühne oder hinter den Kulissen.“ Aus einzelnen Strängen ihres Könnens und Wissens hat sie einen starken Zopf geflochten, formuliert sie ihr Lieblingsbild.

Mitte August geht es dann mit Helene Fischer weiter, für den ersten Tourblock mit der „Atemlos“-Künstlerin hatte sie sogar eine Konzertreise mit Peter Gabriel (73) abgesagt. Sie war schon für viele Bands und Events die Funkspezialistin: Zum Beispiel für Seeed und Herbert Grönemeyer (67), bei den „MTV Europe Music Awards“, „Germany’s Next Topmodel“, der „1 live Krone“ und Fußball-EM, dem Dockville-Festival.

Im Gespräch: Svenja Dunkel (links) und Reporterin Mirjana Cvjetković. © Quelle: Tobias Wölki

Was sie dafür abliefert, ist weitaus mehr, als sich aus der Bezeichnung Frequenzmanagerin ablesen lässt. „Ich habe mir meine Jobs selbst geschaffen“, sagt sie selbstbewusst im Hinblick auf die Wünsche der Auftraggeber. Bei denen heiße es oft: „Wir nehmen dich mit. Wir wissen zwar noch nicht genau wofür, aber wir wissen, dass wir dich brauchen.“

