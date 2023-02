﻿Stühlerücken bei den Grünen: Svenja Schophaus legt Amt in Misburg-Anderten nieder

Auf Streife am Kronsberg: Wenn Polizei und Jugendbande aufeinandertreffen

Seit Wochen drangsaliert eine Gruppe Jugendlicher am Kronsberg in Hannover Anwohner. Nach Hilferufen aus der Bevölkerung zeigt die Polizei jetzt verstärkt Flagge in dem Viertel. Ein Streifzug mit zwei Beamten.