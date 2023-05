﻿Warum Jazzdrummer Bernd Flegar von Swinging Hannover schwärmt

Es gibt wieder Jazz zu Himmelfahrt: Am Mittwoch, 17. Mai, startet mit dem Jazzband-Ball im Kuppelsaal das Festival Enercity Swinging Hannover, das mit dem Freiluftkonzert am Donnerstag, 18. Mai, auf dem Trammplatz seinen Höhepunkt hat. Auch das Sextett Armstrong’s Ambassadors ist dabei. Schlagzeuger Bernard Flegar über Hannover als Jazzstadt, seine Liebe zu dieser Musik und seine Bekanntschaft mit alten Jazzgrößen.

Hannover. Das englisch-deutsche Sextett Armstrong‘s Ambassadors knüpft an die Traditionslinie von Enercity Swinging Hannover an, das in seinen Anfangsjahren ein reines Oldtime- und Dixieland-Festival war. Die sechs Musiker widmen sich musikalisch der schöpferischsten und erfolgreichsten Epoche in Louis Armstrongs Leben. Zu hören sein werden Welthits wie „Mack the Knife“, „Hello Dolly“ und „What a Wonderful World“.