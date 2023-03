﻿Swinging Hannover: Von „Hello Dolly“ bis zu verjazztem Metal

Hannover. Es swingt fast ein bisschen Nostalgie mit. Zum ersten Mal seit 2019 wird Hannovers größtes Jazzfest wieder so über die Bühne gehen, wie es gedacht ist – also mit Publikum, an Himmelfahrt und auf dem Trammplatz. Das Programm zum Enercity Swinging Hannover ist nun auch raus, und es ist hochkarätig.

Erleichterung allenthalben, nicht nur bei Jazzclub-Chefin Vanessa Erstmann, die bei der Vorstellung der Stadt und Susanna Zapreva vom Sponsor Enercity dankte, dass „sie uns in schweren Zeiten nicht im Stich gelassen haben“. Einen Schritt „zurück zur Normalität“ sieht Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) in dem Fest am 18. Mai, zu dem, wenn alles läuft, um die 40.000 Menschen erwartet werden.

Jazz Night im Kuppelsaal

Es ist sogar noch mehr als das, denn in diesem Jahr wird das Umsonst-und-draußen-Festival wieder mit einem Vorprogramm ergänzt, das bis vor einigen Jahren fester Bestandteil des Gesamtpakets war: Bereits am 17. Mai werden die Künstlerinnen und Künstler bei der Jazz Night im Kuppelsaal des Hannover Congress Centrums konzertieren. Die diesjährige Auswahl dürfte nicht nur Jazzfans interessieren: Mit den Armstrong Ambassadors ehrt eine deutsch-englische Formation das Wirken des legendären Trompeters und Entertainers „Satchmo“ Louis Armstrong und führt das Festival auch dahin zurück, wo es mal hergekommen ist: in die Oldtime- und Dixielandwelt, zu „Hello Dolly“ und natürlich auch zu „What a Wonderful World“.

Botschafter für „Satchmo“: Die Armstrongs Ambassadors. © Quelle: Enercity Swinging Hannover

Supergroup verjazzt Nirvana und Abba

Was danach sowohl im Kuppelsaal als auch tags drauf vor dem Neuen Rathaus folgt, ist ein Starensemble, ohne das die Jazz- und auch die Popmusik nicht so wäre wie sie ist. Denn wie viele Studioaufnahmen und Livetourneen Pianist Niels Lan Doky, Saxofonist Bill Evans, Bassist Felix Pastorius und Schlagzeuger Harvey Mason mit ihrem Spiel geprägt haben, wissen sie vermutlich selbst nicht mehr, es sprengt in der Tat jeden Rahmen. Zusammen sind sie die Jazz/Takes Supergroup – und das, was sie in Hannover vorhaben, sprengt zumindest den Rahmen des Jazz, denn die Songs, die sich vorknöpfen werden, stammen aus anderen musikalischen Genres. Zu hören sein werden Instrumentalversionen der Songs von Nirvana, Pearl Jam, Metallica, den Ramones, Abba, New Order. Notorious B.I.G. oder David Guetta. Ein Programm, das mit seiner Mischung aus kreativer Virtuosität und Populärkultur wie gemacht ist für das bunt gemischte Publikum aus Kennern und Neugierigen auf dem Trammplatz.

Dabei auf dem Trammplatz: Die Brooklyn Funk Essentials. © Quelle: Andrea Davis Kronlund

Wem das immer noch nicht tanzbar genug ist, bekommt bei den Brooklyn Funk Essentials dann nochmal eine geballte Ladung Groove. „Dance or Die“ heißt nicht nur ein Hit des Musikkollektivs aus New York, sondern das schlanke Motto der Show, vermutlich auch ihres Lebens. Da werden fröhlich die Stile zwischen Hip-Hop, Jazz, Funk und Soul gekreuzt, und hinten raus kommt immer was Bewegendes.

Knut Richter eröffnet am Himmelfahrtstag

Am Himmelfahrtstag wird neben diesen drei Combos noch das Knut Richter Swingtett antreten, das um 10.30 Uhr wie immer den Jazzreigen eröffnet. Der Workshopchor der rührigen Gospelkirche Hannover übernimmt im Anschluss, bis um 12.15 Uhr dann das Line-up des Vorabends auf die Bühne geht. Um 17.30 Uhr geht der Himmelfahrtsjazz zu Ende.

Karten für den Kuppelsaalabend, der am 17. Mai um 19 Uhr beginnt, gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen, im Jazz-Club und an der Abendkasse. Der Onlineverkauf unter tickets.haz.de startet in den kommenden Tagen.