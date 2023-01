﻿Neue Nutzung für Räume der früheren Szenekneipe Gig: Nicht zu lange prüfen

Am 5. Januar startet der HSC Hannover in die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte in der Oberliga. Ein Hallenturnier in Langenhagen, Testspiele gegen Hannover 96 II, Ramlingen und Godshorn stehen auf dem Programm. Personelle Veränderungen hat es im Winter nicht gegeben an der Constantinstraße. Mit Altbewährtem will der HSC das Durchreichen in die Landesliga verhindern.