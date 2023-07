Das Maschseefest in Hannover wird zum Spieletreffen

Hannover. Das Maschseefest wird zum Treffpunkt von Quiz-Liebhabern. Denn erneut lädt die HAZ-Redaktion zu Quizrunden direkt am Maschsee ein. Am Sonnabend, 29. Juli 2023, treten von 12 Uhr an Teams beim Tablequiz im Wettbewerb gegeneinander an und beweisen am Veranstaltungsort Waterkant auf Höhe des Hellebardiers ihr Wissen über Hannover. Gespielt wird in drei Runden mit jeweils 15 Fragen. Es geht um historische, popkulturelle, kulinarische und gesellschaftliche Ereignisse und Eigenheiten der Stadtgeschichte.

Teams können sich noch bis Freitag, 28. Juli 2023, unter dem Link https://aktion.haz.de/angebot/haztableqizanmeldung anmelden. Ein Team besteht aus bis zu vier Personen. Eine Anmeldung ist kostenlos und dringend notwendig, damit die Redaktion planen kann. Die Teams sollten um 12 Uhr vollständig sein. Los geht es nach einer Einleitung etwa um 12.15 Uhr. Smartphones und andere Hilfsmittel sollen nicht eingesetzt werden. Wir setzen auf faire Spielweise. Zu gewinnen gibt es Freigetränke und Ticketgutscheine für den HAZ-Ticketshop.

Eine Woche später feiert ein neues, aber bekanntes Format Premiere auf dem Maschseefest: Das kultige Familienduell kehrt zurück. Der Moderator Werner Schulze-Erdel hat in den 1990er-Jahren bei RTL Familien in einer Spielshow gegeneinander antreten lassen. Sie mussten möglichst gut einschätzen, was 100 zuvor befragte Menschen auf allgemeine Fragen zum Beispiel aus den Bereichen Kultur, Biologie und Erdkunde geantwortet haben.

Für das Maschseefest befragt die HAZ-Redaktion mindestens 100 Personen zu hannoverschen Themen. Reporter und Reporterinnen fragen derzeit Passanten in Hannover. Auch Leser und Leserinnen können an der Umfrage teilnehmen. Nutzen Sie dafür den Link https://aktion.haz.de/umfrage/hazfamilienduell.

Die Show selbst läuft am Sonnabend, 5. August 2023, um 12 Uhr. Das Familienduell läuft ebenfalls auf dem Gelände der Waterkant und beginnt um 12 Uhr. Antreten können Familien mit mindestens vier Mitgliedern. Eine Anmeldung ist bis zum 2. August 2023 kostenlos unter dem Link https://aktion.haz.de/umfrage/anmeldungfamilienduell möglich und notwendig. Das Familienduell beginnt nach einer Einleitung etwa um 12.15 Uhr. Wir setzen auch bei diesem Format auf faire Spielweise. Zu gewinnen gibt es Freigetränke und Ticketgutscheine für den HAZ-Ticketshop.

HAZ