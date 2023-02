﻿TaF-Projekt startet: Hilfe für junge Mütter in der Ausbildung

Hannover. Junge Mütter während der Ausbildung unterstützen: Das bietet das „Teilzeitausbildung für junge Frauen-Projekt“ (TaF) des diakonischen Werks Hannover an. Ab Mittwoch, 1. März, geht die neue Vorbereitungsrunde zum Thema Berufsorientierung und Bewerbungsverfahren los. Das Projekt stellt 15 bis 20 Plätze, für den Start sind noch Plätze frei.

Die Bedingungen: Die Frauen sind zwischen 18 und 30 Jahre alt und müssen mindestens ein Kind haben. Das Projekt wird über das Jobcenter durch die Stadt und Region Hannover gefördert. Die meisten Frauen beziehen dementsprechend Bürgergeld zu Beginn der Ausbildung. Das ist keine Voraussetzung für die Ausbildung, aber für die Leistungen des Projekts. Die Mütter können in allen Bereichen eine Ausbildung machen, die im dualen Berufsausbildungssystem funktionieren, aktuell sind das knapp 300 Ausbildungsberufe.

Verschiedene Hilfsansätze

Die Idee des Projekts ist, die Frauen so gut wie möglich vor und während der Ausbildungszeit zu begleiten. Eine sozialpädagogische Begleitung bereitet sie auf die Ausbildung vor, unterstützt bei der Selbstorganisation in Bezug auf das Kind, im Umgang mit Krankheitsfällen und anderen privaten Problemen. Auch auf die Situation im Betrieb wird geachtet. „Wir halten also als Mediatorinnen zu allen Ausbildungsbeteiligten Kontakt, zur Schule, zum Betrieb und zur Auszubildenden“, erklärt Helia Geller-Fehling, Abteilungsleiterin für Soziales, Arbeit und Integration (SINA) der Diakonie.

Eine weitere Hilfe des Projekts ist die Lernbegleitung. Dabei werden die Frauen gerade in den Prüfungsphasen, aber auch allgemein durch fachliche Beratung unterstützt. Hanan Alo (27) hat eine fünfjährige Tochter und nimmt ebenfalls am TaF-Projekt teil. Sie ist nun im zweiten Lehrjahr in der Ausbildung Bürokauffrau für Büromanagement und ist gerade im Prüfungsstress. „Das ist anstrengend, aber mit der Unterstützung von SINA kann ich das schon schaffen“, sagt Alo. Sie wird vor allem beim Lernen unterstützt und bekommt auch eine Art Nachhilfe. „Ich bin dafür sehr dankbar. Hier habe ich viel Hilfe bekommen, bei allen Fragen, auch bei der Wohnungssuche zu Beginn. Jetzt gerade steht aber eher das Lernen im Fokus der Begleitung“, erzählt Alo. Das TaF-Projekt bietet auch eine Notfallkinderbetreuung an.

Spenden als Sahnehäubchen

Das Projekt wird zwar vom Jobcenter größtenteils finanziert, aber auch durch Spenden. „Die sind dann natürlich immer das Sahnehäubchen“, meint Bettina Schmidtmann, stellvertretende Leiterin von SINA. Es gäbe auch immer wieder Frauen, die nach einer erfolgreichen Ausbildung durch TaF weiter in ihrem Betrieb bleiben und neue TaF-Frauen unterstützen und anlernen. „Das sind dann immer Gänsehautmomente für uns“, sagt Geller-Fehling. Bundesweit gibt es mehrere solcher Projekte. In Niedersachsen ist das TaF-Projekt in Hannover allerdings das bisher einzige Projekt, das junge Mütter bei der Ausbildung in der Form unterstützt.