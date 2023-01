﻿Tafel Hannover warnt: Trickbetrüger geben sich als Mitarbeiter aus

Trickbetrüger haben in Hannover offenbar eine neue Masche: Sie geben sich als Mitarbeiter der Tafel Hannover aus. In mindestens einem Fall fragten sie an der Tür nach Lebensmitteln – und wollten in Wirklichkeit in die Wohnung. Der gemeinnützige Verein warnt.

