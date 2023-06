﻿Tag der Architektur 2023: Das sind die Führungen in Hannover

Hannover. Wohnen am Wasser, im Innenhof oder auf einer ehemaligen Klinikfläche: Beim Tag der Architektur am Sonntag, 25. Juni, präsentieren Architektinnen und Architekten in Hannover wieder zahlreiche Projekte, meist mit mehreren Führungen am Tag. Noch sind auch Plätze bei gemeinsamen Radtouren frei (Stand: 14. Juni).

Tag der Architektur: Wohnen im Mittelpunkt

Wohnen steht in diesem Jahr bei der Mehrzahl der hannoverschen Projekte im Fokus, aber alles hat immer das Motto der Nachhaltigkeit als Oberbegriff. Oft geht es ums Weiterbauen: also den Umbau von Immobilien oder zumindest die Weiternutzung von bereits bebauten Flächen.

Beim Tag der Architektur 2023 geöffnet: Die Krausenhöfe in Hannovers Südstadt, entworfen von BBU Architekten für den Bauherren Hanova. © Quelle: Jörg Hempel

Das ungewöhnlichste Projekt ist das Quartier Ohe-Höfe, das sich bei drei Führungen um 11, 13 und 15 Uhr zeigt. Sechs Baugemeinschaften haben sich dort einen Wohn- und Lebensort geschaffen. 120 Wohnungen, eine Kita, Gewerbe, inklusive Räume sind entstanden, es gibt selbstbestimmtes Seniorenwohnen und Wohnareale, die speziell für Menschen mit körperlichen Einschränkungen geschaffen sind.

Ohe-Höfe als Vorzeigequartier

Das Ganze ist auf einem ehemals städtischen Grundstück an der Ihme entstanden und gilt als Vorzeigeprojekt für neues Wohnen in Hannover. Mitgewirkt haben eine Vielzahl von Architektinnen und Architekten verschiedener Fachrichtungen.

Beim Tag der Architektur 2023 geöffnet: Das Deisterquartett in Linden, entworfen von den Architekten Prof. Bernd Rokahr mit Janine Grzymutzki und Alisha Weder für die Genossenschaft Heimkehr. © Quelle: Olaf Mahlstedt _ BVAF

Nicht minder spannend sind die Neubauten im zweiten Bauabschnitt auf dem Klagesmarkt, an denen fünf Planungsbüros für die Hamburger Bauherrenschaft mitgewirkt haben. Sie spielen intensiver mit Formen und Backsteinornamentik als der erste Bauabschnitt. Auch dort prägen wieder Geschäfte in den Erdgeschossen und darüber Wohnungen das Stadtbild.

Hinterhof und Gebäudeaufstockung

In der Südstädter Krausenstraße haben die BBU-Architekten einen zuvor nur als Parkplatz genutzten großen Innenhof hinter der Hildesheimer Straße mit Wohnhäusern bebaut. Statt von 300 Autos wird die Fläche jetzt von 300 Menschen zum Wohnen genutzt. Zu besichtigen sind auch Wohnhäuser am Lister Kirchweg, mehrere Wohnprojekt in Linden, auf dem Wasserstadtgelände in Limmer und im Buchholzer Grün, dem Gelände des alten Oststadtkrankenhauses.

Beim Tag der Architektur 2023 zu besichtigen: Freiräume und Häuser im Buchholzer Grün (ehemaliges Gelände des Oststadtkrankenhauses Hannover), entworfen von Landschaftsarchitekt Martin Diekmann und den Architekten Mopho-Logic. © Quelle: Frank Aussieker

Ungewöhnlich ist eine Gebäudeaufstockung in der limmerschen Hufelandstraße. Aber auch der energetisch neu konzipierte Dänische Expo-Pavillon ist für Führungen geöffnet sowie der Neubau an der Tellkampfschule. Auch im Umland sind etliche Immobilien zu besichtigen.

Beim Tag der Architektur 2023 geöffnet: Das Neubauquartier Wasserstadt in Hannover-Limmer. © Quelle: Oliver Matziol

Kammer hat Übersicht

Eine vollständige Übersicht gibt es unter www.aknds.de auf der Seite der Architektenkammer Niedersachsen.

