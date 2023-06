Tag der Architektur

Gerd Runge und Laura Chocontá, beide Architekten, haben das E-Tiny-Hausboot „Elo nautika“ zu Wasser gelassen. Am Tag der Architektur konnten Interessierte die Konstruktion begutachten und den selbst ernannten Kapitän an der Ihme in Hannover besuchen.

