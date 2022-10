﻿Stadtbibliothek Hannover diskutiert mit Bürgerinnen und Bürgern

Zum alljährlichen Tag der Bibliotheken am 24. Oktober lädt die Stadtbibliothek Hannover Interessierte zu einer Diskussionsrunde ein. Thema soll sein, wie eine moderne Bücherei aussehen könnte. Die Runde beginnt in der Zentrale am Aegi heute um 17 Uhr.

Regale in der Stadtbibliothek Hannover: Mit ihrem Angebot an Büchern ist sie eine unverzichtbare Kultur- und Bildungseinrichtung.

Hannover. Die Stadtbibliothek als „Co-Learning-Space“ ist der Titel der Diskussionsrunde am Montag, 24. Oktober. Seit etwa einem Jahr arbeitet die öffentliche Bibliothek an ihrer Zukunftsvision. Zum Tag der Bibliotheken möchte die Stadtbibliothek Hannover erste Ergebnisse ihrer Arbeit vorstellen und lädt Bürgerinnen und Bürger ein, darüber zu diskutieren. „Es soll eine lockere Gesprächsrunde werden“, sagt Tom Becker, der Direktor der Stadtbibliothek Hannover.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Direktor Tom Becker: „Stadtbibliothek weiterdenken“

Die Stadtbücherei befindet sich seit etwa einem Jahr in einem Prozess der Neuorientierung. Dafür hat sie in den vergangenen Monaten zahlreiche Mitmachaktionen organisiert und die verschiedensten Interessengruppen nach ihren Wünschen an eine moderne Bibliothek befragt. Auch am Montag, 24. Oktober, soll es in der Diskussionsrunde wieder darum gehen. „Partizipation dauert an – wir möchten weiter transparent mit den Bürgerinnen und Bürgern diskutieren und gemeinsam das Haus und die Stadtbibliothek als System weiterdenken“, sagt Tom Becker.

Mit dabei ist auch Professorin Simone Fühles-Ubach von der TH Köln, die über die sogenannte Zukunftswerkstatt der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtbibliothek berichtet. Julia Höhns und Sebastian Görn informieren über die vergangenen Kreativworkshops und erzählen von den Ergebnissen. Anschließend können Interessierte die Gespräche bei Snacks und Getränken fortsetzen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr in der Zentrale der Stadtbibliothek, Hildesheimer Straße 12.

Tag der Bibliotheken seit 1995

Der Tag der Bibliotheken findet deutschlandweit seit 1995 am 24. Oktober statt. Mehr als 9000 Einrichtungen in ganz Deutschland nehmen mit vielfältigen Veranstaltungen teil, machen auf ihr Angebot neugierig und weisen auf die Bedeutung der Bibliotheken als unverzichtbare Kultur- und Bildungseinrichtungen hin.