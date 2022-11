﻿Tag der offenen Tür: Tausende pilgern durch die Leibniz-Uni

Beim Tag der offenen Tür unter dem Motto „AnsprechBar“ hat die Leibniz-Universität am Sonnabend ihre Labore und Hörsäle für rund 150 Aktionen geöffnet. Dabei war Mitmachen oft ausdrücklich erwünscht.

Hannover. Mitmachen, entdecken, zuhören – und hinterfragen: Das konnten die Besucher beim Tag der offenen Tür in der Leibniz-Universität bei rund 150 Aktionen.

Von Mittag an bis zum Abend öffneten die unterschiedlichen Fakultäten von Sportwissenschaften über Architektur bis Chemie ihre Türen und zeigten in Ausstellungen, Vorträgen, Diskussionsrunden, Experimenten, Filmen und Führungen, was sich in den einzelnen Instituten alles so abspielt.