﻿Tag der Schallplatte: Diese Läden in Hannover sind beim Record Store Day dabei

Bisher unveröffentlichte Alben auf Vinyl: Am internationalen Record Store Day feiern Schallplattenläden mit besonderen Veröffentlichungen und Livemusik – auch in Hannover.

Hannover. Ein besonderer Tag für Schallplattenfans: Am Sonnabend, 22. April, ist wieder Record Store Day. Zahlreiche Sonderauflagen und seltene Veröffentlichungen kommen an diesem Tag in die Läden und locken Musikenthusiasten und Sammlerinnen und Sammler an. Um den Tag abzurunden, spielen Künstlerinnen und Künstler ihre Musik live vor Ort. Auch in Hannover machen Plattenläden bei der Aktion mit.

Am dritten Sonnabend im April jährt sich der Record Store Day. Plattenläden laden das ganze Jahr über zum ausgiebigen Stöbern und Entdecken neuer Musik ein. Am 22. April gehen jedoch eigens für diesen Tag hergestellte Sonderauflagen und bisher unveröffentlichte B-Seiten-Compilations in den Verkauf – wegen der begrenzten Stückzahl sind aber nicht alle Releases in jedem Plattenladen erhältlich. Veröffentlichungen von Jazz-Klassikern, Rock- und Metal-Alben – von großen Namen wie David Bowie, Mega-Star Taylor Swift bis hin zu Kinderlieder-Hits wie „Peppa Pig“ steht die ganze Bandbreite an Genres dann in den Regalen.

Diese Plattenläden in Hannover sind dabei

Leise kratzende Nadel: Schallplatten waren nie weg – seit ein paar Jahren erleben sie ein reges Comeback. © Quelle: Angelika Warmuth/dpa

Das erste Mal findet der Schallplatten-Tag wieder ganz ohne Corona-Beschränkungen statt. „Wir freuen uns auf den Record Store Day“, sagt Christoph Stadtmüller, Geschäftsführer von „Rockers Records“. „Von Jung bis Alt schauen wirklich die unterschiedlichsten Leute aus Hannover und der Region vorbei.“ Die Organisatoren und teilnehmende Geschäfte hoffen, dass viele Menschen wieder in die Läden kommen. „Das Stöbern nach besonderen Titeln ist das, was den Tag ausmacht“, sagt Olaf Töpelmann vom „Ohrwurm“.

Denn auch der Laden mit der nach eigener Aussage „größten CD-Auswahl Hannovers“ beteiligt sich beim Plattenladen-Tag. Laut Laden-Finder, der offiziellen Website, machen in Hannover die Plattenläden 25 Music in der Kronenstraße 12, Monster Records im Skate-Shop Titus in der Goseriede 13A, Ohrwurm in der Deisterstraße 32 und Rockers Records in der Weckenstraße 1 bei dem Aktionstag mit einer Auswahl an Platten mit.

„Wir konnten nur einen Teil der Releases bestellen, das sind schnell Investitionen in Höhe eines Neuwagens“, sagt Olaf Töpelmann von „Ohrwurm“. Die Geschäfte müssen die teilweise sehr teuren Platten vorbestellen und bezahlen – durchaus ein Geschäftsrisiko, wie sich die letzten Jahre zeigte. „Wir denken aber, dass wir eine gute Auswahl getroffen haben“, so Töpelmann.

In-Store-Konzerte

Thorsten Nagelschmidt, Sänger der Band Muff Potter: Im Rockers Records wird er einige Songs als Akustikversion spielen, bevor die Band am Abend in der Faust auftreten wird. © Quelle: Bastian Bochinski

Teil des Feiertags für Platten sind auch In-Store-Konzerte. Die Band Me & Ms Jacobs tritt um 12 Uhr bei 25 Music, Kronenstraße 12, auf und spielt von den Sechzigern und Siebzigern inspirierte Eclectic-Soul-Klänge.

Der Sänger der Indie-Band Muff Potter, Thorsten Nagelschmidt, spielt um 17.30 Uhr Akustikversionen einiger Songs bei Rockers Records, Weckenstraße 1, in Linden-Nord. Dazu gibt es Getränke und die Gelegenheit, sich mit anderen Vinyl-Liebhaberinnen und -Liebhabern auszutauschen. Der Eintritt ist kostenfrei.

Lesen Sie auch

Muff Potter in der Faust

Später tritt Muff Potter im Kulturzentrum Faust auf. Bei ihrer „Bei aller Liebe Appendix Tour“ präsentiert die Band ihr erstes neues Album seit der Bandauflösung 2009. Aktuell gibt es noch Karten im Vorverkauf.

Seinen Ursprung hat der Record Store Day Anfang der 2000er-Jahre in den USA , mittlerweile nehmen Tausende Plattenläden rund um den Globus teil. „Der Record Store Day ist ein starker Impulsgeber für die Musikkultur“, schreiben die Veranstalter auf ihrer Website.