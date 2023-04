﻿Tag des Bieres: Das sollten Sie über Hannovers Brauereien wissen

Der 23. April ist ein ganz besonderes Datum: Es ist der Tag des deutschen Bieres. Auch in Hannover werden jährlich Hunderttausende Hektoliter des Getränks hergestellt. Doch welche Brauerei produziert am meisten? Welche blickt auf die längste Historie zurück? Und welche Brauereien blieben auf der Strecke?

Hannover. Der 23. April ist jedes Jahr Tag des deutschen Bieres – so auch am jetzigen Sonntag. Und das nicht ohne Grund: Am 23. April 1516 rief der bayerische Herzog Wilhelm IV. das Reinheitsgebot aus. Seitdem gehören auch in Hannover in den allermeisten Brauereien nur Wasser, Malz, Hopfen und Hefe ins Bier. Doch welche Betriebe gibt es in der Region Hannover überhaupt noch und was macht sie besonders? Die spannendsten Fragen und Antworten.

Welche Brauerei ist am ältesten?

Blickfang an der Hildesheimer Straße: die heutige Gilde-Brauerei. © Quelle: Christian Behrens (Archiv)

Das älteste noch heute gebraute Bier in Hannover stammt aus der Gilde-Brauerei. 1546 schlossen sich hannoversche Brauer zur Brauergilde Hannover zusammen. Die Rezeptur des Bieres geht sogar noch ein paar Jahre weiter zurück: Am 31. Mai 1526 erfand Cord Broyhan ein neues obergäriges Bier, das in dieser Form noch bis 1919 in Hannover gebraut wurde.

Auch die Privatbrauerei Herrenhausen verbindet eine lange Brautradition. Diese ist allerdings nicht ganz so lang wie die der Gilde. Seit 1628 wird in den Gebäuden an der Herrenhäuser Straße das in der Stadt beliebte „Herri“ gebraut.

Welche Brauerei produziert am meisten?

Auch hier heißt die Antwort Gilde. Im Gebäudekomplex an der Hildesheimer Straße brauen 140 Mitarbeiter rund 750.000 Hektoliter pro Jahr. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Denn: Davon fallen lediglich 200.000 Hektoliter auf die in Hannover bekannten Marken wie Gilde Ratskeller oder Pilsener. Die restlichen 550.000 Hektoliter gehen als andere Handelsmarken an Supermärkte oder gar als Exportgut nach Nordamerika, Kuba oder China.

Mit etwas Abstand landet dahinter die Privatbrauerei Herrenhausen. Sie produzierte im Jahr 2019 rund 140.000 Hektoliter Bier. Noch mal deutlich weniger stellt das Brauhaus Ernst August in der Altstadt her. Die Brauerei besteht seit 1986 und verzeichnet einen jährlichen Bierausstoß von rund 6000 Hektolitern.

Eine Institution in Herrenhausen: die Privatbrauerei Herrenhausen. © Quelle: Martin Steiner (Archiv)

Welches Bier schmeckt am besten?

Welches Bier am besten ist, ist natürlich Geschmackssache. Allerdings befragten wir im Jahr 2021 unsere Leserinnen und Leser nach ihrem Favoriten. Rund 4000 Bierliebhaber haben sich an der nicht repräsentativen Umfrage beteiligt. Damals setzte sich das „Herri“ mit 37,8 Prozent der Stimmen klar gegen das Gilde Ratskeller (11,3 Prozent) und das Nordstadt-braut Pils (7,9 Prozent) durch.

Übernahmen 2010 die Brauerei Herrenhausen: Axel (links) und Christian Schulz-Hausbrandt. © Quelle: Nancy Heusel (Archiv)

Gibt es Craftbeer aus Hannover?

Neben den großen industriellen Brauereien gibt es in Hannover auch handwerklich gebrautes Bier. Das größte Craftbeer-Unternehmen ist die Mashsee-Brauerei. Seit 2014 tüftelt der studierte Brauer Kolja Gigla in Wülfel an seinen eigenen Rezepten. Statt nach dem Reinheitsgebot braut das Unternehmen nach dem „Natürlichkeitsgebot“. Neben Malz, Wasser, Hopfen und Hefe werden auch andere natürliche Zutaten verwendet.

Beim Brauen werden beispielsweise Kaffee- oder Kakaobohnen, Kirschen oder Himbeeren verarbeitet. Zurzeit besitzt Mashsee einzig eine Mikrobrauerei. Produziert wird im Bürgerlichen Brauhaus Wiesen und in der Union Brauerei Bremen. Das junge Unternehmen träumt allerdings davon, eine richtige Brauerei in Hannover zu bauen.

Braut seit 2014 in Hannover Mashsee-Biere: Brauerei-Inhaber Kolja Gigla. © Quelle: Privat (Archiv)

Craftbeer gibt es auch in der Nordstadt. 2017 schlossen sich dort insgesamt 78 Hobby-Brauer zu einer Biergenossenschaft zusammen. Seitdem produziert „Nordstadt braut“ Sorten wie „30167 Pils“ oder „Kopernikuss“. 2021 übernahm die Genossenschaft den „Bierverlag Linden“.

Welche Brauhäuser gibt es in Hannover?

Eine feste Institution in Hannover ist das Brauhaus Ernst August in der Altstadt. Im Brauhaus an der Schmiedestraße kann nicht nur das beliebteste Brauerei-Bier „Hannöversch“ getrunken werden, sondern an einigen Tagen auch gefeiert werden. Neben Livemusik bietet es auch Fußballübertragungen, Comedy-Nights oder Poetry-Slams. Hausgebrautes Bier gibt es zudem im „Meyers Lebenslust“ und in der Brauerei Hüpscher Werkstatt Bräu in Hüpede bei Pattensen.

Hier gibt es das „Hannöversch am frischesten: Das Brauhaus Ernst August. © Quelle: Nancy Heusel (Archiv)

Welche Brauereien gibt es nicht mehr?

Auch in Wülfel wurde einmal im ganz großen Stil gebraut. Die sogenannte Lagerbierbrauerei galt mit einer zeitweiligen Produktion von rund 350.000 Hektolitern pro Jahr sogar als die größte Genossenschaftsbrauerei Europas. Doch nach der Umwandlung in eine Aktiengesellschaft im Jahr 1978 geriet das Unternehmen in Schieflage.

Erinnert an die Lagerbier-Brauerei Wülfel: Das Tor zum Brauereigelände steht unter Denkmalschutz und existiert bis heute. © Quelle: Michael Zgoll (Archiv)

Auch die Übernahme durch die Gilde Brauerei stabilisierte nicht die Absatzzahlen des Wülfeler Biers. 1994 wurde die Lagerbierbrauerei geschlossen. Sie befand sich auf dem heutigen Gelände eines Einkaufszentrums an der Hildesheimer Straße. Verwaltungsgebäude und Torbogen wurden unter Denkmalschutz gestellt und erinnern bis heute an die Großbrauerei.

Ebenfalls Geschichte ist die einstige Lindener Aktien-Brauerei. 1852 gründete der Arzt August Brande gemeinsam mit seinem Schwager, dem Kaufmann Eduard Meyer, eine „großartige Brauerei von Bayrisch Bier“ (Hannoversches biografisches Lexikon). Das Unternehmen stieg zwischenzeitig zur zweitgrößten Brauerei der Stadt auf und fusionierte 1968 mit der Gilde, die schon seit 1925 die Aktienmehrheit besaß. Seit 1997 wird kein Bier mehr im Stadtteil gebraut, doch zumindest das „Lindener Spezial“ erinnert noch heute an glanzvollere Zeiten.