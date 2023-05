﻿Bunte Streifen mit Kreis: Darum hängen diese Flaggen heute vor Ministerien in Hannover

Hannover. Wer am Mittwoch in der Innenstadt von Hannover unterwegs ist, kann vor einigen Gebäuden bunt gestreifte Flaggen sehen. Grund dafür ist der internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie (kurz: Idahobit), der seit 2005 jährlich am 17. Mai als Aktionstag begangen wird, um auf die Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität hinzuweisen.

Wie Regierungssprecherin Anke Pörksen erklärt, war das in diesem Jahr für alle Häuser der Landesregierung sowie den Landtag ein Anlass, die Flaggen zu hissen. „Wir bitten die Niedersächsinnen und Niedersachsen, tolerant zu sein.“ Dass sich alle Ministerien an dem Aktionstag beteiligen, ist zum ersten Mal der Fall. So wurde anders als in den Vorjahren zum Beispiel auch vor dem Kultus- und dem Innenministerium geflaggt.

Aktionstag gegen Hass, Diskriminierung und Ausgrenzung

„Der Idahobit ist ein wichtiger Aktionstag, der darauf aufmerksam macht, dass queere Personen auch heute noch Diskriminierung und Ausgrenzung ausgesetzt sind“, sagt Swantje Schendel, queerpolitische Sprecherin von Bündnis 90/Die Grünen im niedersächsischen Landtag. Die jüngst veröffentlichte Statistik zur politisch motivierten Kriminalität zeige, dass die Hasskriminalität gegen Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität nach wie vor hoch bzw. sogar steigend ist.

Es sei ausdrücklich freigestellt gewesen, ob sich die Häuser an der Aktion beteiligen und auch welche konkrete Fahne sie dafür wählen, erklärt Anke Pörksen. So kommt es, dass es hier Unterschiede gibt. In der Staatskanzlei habe man sich für die LGBT+Pride-Flag entschieden, die auch als Regenbogenflagge bezeichnet wird, weil das für viele Menschen die bekannteste Fahne sei, die sich gegen Diskriminierung aller Art richte. Diese Flagge weht etwa auch vor dem Landtag und dem Sozialministerium, das in der Landesregierung für Fragen der Gleichstellung zuständig ist.

Internationaler Tag gegen Homophobie: Vor dem Landtag weht am 17. Mai die Regenbogenflagge. © Quelle: Elisabeth Woldt

Welche Bedeutung hat die Progress-Flag?

In anderen Häusern, darunter das Justiz-, Finanz-, Kultus, Umwelt-, Agrar- und Wirtschaftsministerium, wurde eine aktualisierte Version der sogenannten Progress-Flag gehisst. Die Flagge wurde 2017 von Daniel Quasar entworfen. Hier wird die Regenbogenflagge mit einem Keil in den Farben der sogenannten Trans-Pride-Flagge sowie in Braun und Schwarz als Symbol für Personen of Colour sowie Menschen, die mit Aids leben oder daran gestorben sind, ergänzt. In der aktualisierten Flagge ist außerdem ein lilafarbener Kreis zu sehen, der Intersexualität repräsentiert.

In vielen Städten finden am 17. Mai Aktionen statt, um daran zu erinnern, dass – auch in Niedersachsen – täglich immer noch Menschen aus dem queeren Spektrum angegriffen, beleidigt, bespuckt, verprügelt und in manchen Ländern sogar gesetzlich verfolgt werde.

