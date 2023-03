Die Partnerschaft für Demokratie Isernhagen bietet am 20. März einen Vortrag mit Geschlechterforscherin Louisa Lorenz an. Unter dem Motto „Clit Basic“ geht es im Demokratielebensraum in Altwarmbüchen dann auch um die Klitoris – und warum es bezeichnend ist, dass viele Menschen so wenig darüber wissen.