﻿Wichtige Auszeit: Tagesgast im Uhlhorn-Hospiz der Diakovere in Hannover

Hannover. Eigentlich wohnt Hannelore Meybom im Ihme-Zentrum, zweiter Stock. Seit eineinhalb Jahren aber verbringt sie ihre Tage in Groß-Buchholz. Jeden Morgen wird sie abgeholt, gegen 16 Uhr vom Fahrdienst zurückgebracht. Vergisst sie ihre Quarkwickel im Fahrstuhl, ruft sofort eine Nachbarin an. Anonymität im Problemkomplex? Von wegen. Hannelore Meybom ist 81 Jahre alt und seit Längerem an Krebs erkrankt. Ihre Tage und, wie sie sagt „schönesten Stunden“, verlebt sie im Uhlhorn-Tageshospiz.

Kraft und Selbstvertrauen

„Hier wird alles für mich gemacht, jeder Wunsch erfüllt.“ Die alte Dame lächelt. Sie möchte noch nicht in ein stationäres Hospiz einziehen, will Abende und Wochenende noch selbst für sich sorgen. Das gibt ihr Kraft und Selbstvertrauen. Ihr Mann ist im benachbarten Hospiz der Diakonie-Einrichtung gestorben, so weit ist Hannelore Meybom noch nicht. Sie genießt die Momente des Verwöhnens im Tageshospiz, den gedeckten Frühstückstisch, die eingelassene Wanne. Aber auch die medizinische Versorgung und die emotionale Ansprache. „Hier erfahre ich nur Gutes.“

Seit knapp drei Jahren gibt es das Angebot für Palliativpatienten, sich im Henriettenviertel tageweise eine Auszeit zu nehmen, um abends wieder in die vertraute Umgebung und die Familie zurückzukehren. „Zur Eröffnung gab es außer in Hannover nur noch eine entsprechende Einrichtung, mittlerweile sind es 14 deutschlandweit. „Der Bedarf ist gestiegen, die Vorzüge werden mehr und mehr wahrgenommen“, sagt Anke Reichwald, Geschäftsführerin der Diakovere-Pflegedienste.

Ritual und Sicherheit

Mareike Toews, die Frau von Andreas Schlenke, hat sich ursprünglich über stationäre Hospizangebote informiert. „Als der Onkologe ihr sagte, sie sei austherapiert, haben wir alles selber in die Hand nehmen müssen“, erzählt Schlenke. Eine Freundin habe geholfen und vermittelt, mit Unterstützung des ambulanten Palliativdienstes der Diakovere war klar: Mareike Toews geht als Tagesgast in die Einrichtung. „Ich konnte meine Frau morgens bringen und abends abholen“, sagt Schlenke. Ein schönes Ritual, das auch viel Sicherheit gegeben habe – für alle Beteiligten.

Bereits vor gut zehn Jahren war bei seiner Frau Krebs diagnostiziert worden, vor vier Jahren kam die Krankheit zurück. „Wir haben damit nicht gerechnet. Aber eines war Mareike wichtig – sie wollte nicht in unserem Zuhause gehen.“ Das Ehepaar lebt in Döhren, und zwar sehr gerne, „aber meine Frau wollte woanders ihre letzte Zeit verbringen“. Zudem seien sie zusehends unsicherer gewesen, was die Versorgung zu Hause betreffe. Die Tage im Hospiz hätten seiner Frau und auch ihm viel bedeutet.

Komplettversorgung tageweise

„Die komplette Versorgung mit Medikamenten, Schmerztherapie ist gewährleistet. Darüber hinaus spüren die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hier ganz selbstverständlich, was die Menschen brauchen.“ Verstorben ist Mareike Toews im Frühjahr dann im anliegenden Uhlhorn-Hospiz. Nicht alleine, Andreas Schlenke war bei ihr, für ihn wurde ein Bett neben dem ihren aufgestellt. Enge Verbundenheit bis zum Schluss.

„Eine Oase“, das betont auch Harald Möller. Seine Frau ist im Februar ebenfalls im Hospiz verstorben. Vier Jahre lang war Gabriele Töpperwien an Krebs erkrankt, gab es Höhen und Tiefen. „Ein paar Mal musste sie auf die Palliativstation ins Friederikenstift, meist ging es ihr danach wieder besser.“ Beim dritten Mal nicht mehr. Möller fällt es nicht leicht, darüber zu sprechen. Die Liebe seines Lebens sei seine Frau gewesen, die er erst vor knapp neun Jahren kennenlernte.

„Benefit für alle Beteiligten“

Stark sei sie gewesen, habe vieles als Medizinerin selbst in die Hand genommen. Aber diese Krankheit ist auch eine große Belastung für alle, vor allem im Alltag“, so Möller. Um so dankbarer sei das Ehepaar gewesen, als es den festen Mittwoch-Termin für Gabriele Töpperwien im Tageshospiz gefunden hat. „Hier wurde alles für sie gemacht, sie konnte sich zurückziehen, Besuch empfangen. kommunizieren und Ansprache bekommen.“ Schmerz- und Palliativversorgung seien zudem optimal gewesen. „Das Tageshospiz ist ein Benefit für alle Beteiligten, wir haben uns hier einfach in guten Händen gefühlt.“

Sechs Plätze bietet das helle und freundliche Haus mit kleinem Garten, Einrichtungsleiter Jochen Hofmeyer erzählt, dass Gäste, die täglich kommen, auch ein eigens Zimmer inklusive individueller Gestaltung nutzen können. „Aber auch die anderen Gäste können sich jederzeit in ein Zimmer zurückziehen, wenn sie Ruhe benötigen.“ Bis zu acht Stunden können Betroffene täglich bleiben, bei den Zeiten sind Hofmeyer und seine Kolleginnen flexibel. „Es geht auch mal bis 18 Uhr.“

Wichtiger Tag zum Luftholen

Harald Möller hat seine Frau lange und intensiv zu Hause betreut, „aber der Mittwoch war ein wichtiger Tag zum Luftholen – für uns beide.“ Der ambulante Palliativdienst unterstützte dann in den eigenen vier Wänden, „wir wollten möglichst viel gemeinsame Zeit verbringen und haben kleine – für uns große – Sachen gemacht“, so Möller. Ihre letzte Lebenswoche hat Gabriele Töpperwien dann im Hospiz verbracht – gleich neben der Tageseinrichtung und natürlich nicht allein.

