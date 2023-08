Talent aus Hannover

Vor dem Abschied auf dem Opernplatz: Noah Safar aus Hannover studiert jetzt in New Haven, USA.

Noah Safar aus der Region Hannover hat ein Stipendium für die US-Elite-Uni Yale in New Haven im Bundestaat Connecticut bekommen. Der 19-Jährige hat vor einem Jahr in Großburgwedel Abi gemacht wie seine Schwester, die nun in Harvard studiert.

