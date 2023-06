Reden Sie mit! Das HAZ-Forum zur Krise der Schulen im umgenutzen Kaufhaus Aufhof

Hannover. Wie kann man Lehrkräfte von Bürokratie entlasten? In welchem Zustand sind aktuell die meisten Schultoiletten? Und wie sorgt die niedersächsiche Schulpolitik dafür, dass sich wieder mehr Schülerinnen und Schüler dem Handwerk zuwenden? Diese Frage etwa stellt HAZ-Leserin Rita Lerch. Schließlich würden in Handwerksberufen die dringend benötigten Fachkräfte ausgebildet. Diese und weitere Fragen aus der Leserschaft werden beim nächsten HAZ-Forum diskutiert. Dabei stellt sich am Mittwoch, 7. Juni, auch Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) der Diskussion.

Das Forum läuft im Aufhof in der Altstadt. In einem neuen Auditorium im früheren Galeria-Kaufhof-Gebäude (und noch früher: Horten) gibt es Platz für 199 Leser und Leserinnen. Hamburg trifft im Aufhof auf den GEW-Landesvorsitzende Stefan Störmer. Dabei sind aber auch die hannoversche Bildungsdezernentin Rita Maria Rzyski. Denn in vielen Schulen fehlt es nicht nur an Personal. So soll es auch um Fragen nach Ausstattung und Infrastruktur gehen. Als Schulleiter diskutiert Michael Bax von der IGS Mühlenberg mit. Für die Schülerschaft ist der Vorstandsvorsitzende des Landesschülerrat Niedersachsen, Malte Kern, vor Ort, für den Landeselternrat Michael Guder.

Video: So sieht es im Aufhof in Hannovers Altstadt aus Ein Blick in den Aufhof. © Quelle: HAZ/ Leonie Habisch

Die Moderation übernehmen HAZ-Redakteurin Saskia Döhner und -Redakteur Heiko Randermann. Eine Anmeldungen für die letzten begehrten Plätze ist unter https://aktion.haz.de/angebot/bildungsforum/ möglich. Fragen können per E-Mail an hannover@haz.de mit dem Stichwort „Schulforum“ eingereicht werden.

