﻿Benzin und Diesel so billig wie lange nicht mehr: Wo Sie in Hannover jetzt günstig tanken können

An den Tankstellen in der Region Hannover sind die Preise für Benzin und Diesel so niedrig wie lange nicht mehr. Warum das so ist, ob die Kraftstoffpreise noch weiter fallen und wo Sie Sprit besonders günstig tanken können, erfahren Sie hier.

Hannover. Zur Freude von vielen Autofahrerinnen und Autofahrern sind die Spritpreise an Hannovers Tankstellen in den vergangenen Tagen deutlich gefallen: Wer am Donnerstag (Stand: 12 Uhr) an die Zapfsäule wollte, konnte den günstigsten Diesel bei Famila in Neustadt am Rübenberge tanken: 1,82 Euro kostete dort der Liter. In Burgdorf bei Raiffeisen kostete der Liter 1,83 Euro. In der Stadt Hannover gab es den billigsten Diesel an der Supermarkt-Tankstelle in Varrelheide für 1,83 Euro.