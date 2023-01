﻿Mit seiner Crew Primetime tanzt Patrick Rybatzki zum Europa-Titel

Im März 2022 hat Patrick Rybatzki (31) sein Studio eröffnet, jetzt haben die Tänzerinnen und Tänzer von Primetime unter seiner Leitung den Europatitel der Urban-Tanzstile nach Hannover geholt. Gewonnen haben sie nicht zum ersten Mal.

Hannover. Wenn Patrick Rybatzki (31) auf der Bühne tanzt, zieht er die Blicke auf sich. So wie der große schlanke Mann sich zu den schnellen Beats dreht, springt, den ganzen Körper mitnimmt und die Musik spiegelt, ist einfach mitreißend. Im echten Leben dagegen ist Rybatzki eher ein Mensch der leisen, zurückhaltenden Töne. „Tanzen hat mir so viel in meinem Leben gebracht, es hat mich im positiven Sinne verändert“, sagt er bescheiden und fügt an: „Ich bin so viel offener geworden. Das will ich auch andere junge Menschen weitergeben. Ich will sie positiv beeinflussen. Es freut mich sehr, wenn ich sehe, wie sie mit einem strahlenden Lächeln aus dem Unterricht gehen.“