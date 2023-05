﻿Rettung für Tanzschule Step by Step: Unternehmer bietet Räume im Denkmal an

Hannover

Überraschend hat der Vermieter der Tanzschule in Hainholz die Räume gekündigt – Chris Vogt und Rosalie Held standen nach 28 Jahren vor dem Aus. Jetzt aber springt ein Immobilienunternehmer ein und richtet ein denkmalgeschütztes Gebäude ganz in der Nähe für die Tanzschule her.

