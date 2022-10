﻿Warnstreik in Hannover: 150 Clarios-Beschäftigte legen Arbeit nieder

In der Nacht zu Sonnabend haben rund 150 Beschäftigte der Clarios-Werke (ehemals Varta) für rund 90 Minuten ihre Arbeit niedergelegt. Die IG Metall fordert für die Beschäftigten in der Metall-und Elektroindustrie 8 Prozent mehr Gehalt.

Hannover. Es geht um 8 Prozent mehr Gehalt und eine Tariflaufzeit von zwölf Monaten: Um dieser Forderung Nachdruck zu verleihen, haben rund 150 Beschäftigten des Clarios-Werks in Marienwerder (ehemals Varta) am frühen Sonnabendmorgen um kurz nach Mitternacht ab 00.01 Uhr für rund 90 Minuten die Arbeit niedergelegt. Die Aktion vor dem Werkstor war der Auftakt für Warnstreiks in der niedersächsischen Metall- und Elektroindustrie, die sich über die kommende Woche ziehen sollen.

Thorsten Gröger, der Verhandlungsführer der IG Metall in Niedersachsen, hatte in seiner Ansprache gegenüber den Clarios-Beschäftigten noch einmal seiner Enttäuschung darüber Ausdruck verliehen, dass die Arbeitgeberseite ein bislang unzureichendes Angebot abgegeben habe. Zugleich zeigte sich der IG Metall-Mann kämpferisch, indem er für die kommende Woche in verschiedenen Betrieben Warnstreiks ankündigte. „All das wäre uns allen erspart geblieben, wenn die Arbeitgeber sich am Verhandlungstisch rechtzeitig gerührt hätten. Aber deren Verweigerungshaltung, mit uns ordentliche Tarifverhandlungen zu führen, hat diese Eskalation herbeigeführt“, sagte Gröger. Die dritte Runde der Tarifverhandlungen war erst am Freitagvormittag gescheitert – ein paar Stunden später begannen die Warnstreiks. Auch dies sei Ausdruck der Entschlossenheit der Arbeitnehmer, sagte Gröger weiter. Die Friedenspflicht war um Mitternacht abgelaufen. Bis dahin musste die Gewerkschaft auf Streiks und andere Arbeitskampfmaßnahmen verzichten. Jan-Eric Tacke, der Vize-Vorsitzende des Betriebsrates, war zweiter Redner in der Nacht und sagte, dass die 8 Prozent Gehaltssteigerung vollkommen gerechtfertigt seien. Das Unternehmen werde aktuell umgebaut, die Konzernspitze investiere Millionen in den Standort – bei Volllast der Mitarbeiter. Das Unternehmen melde zudem ein Rekordjahr nach dem anderen, wirtschaftlich sei die Gehaltsforderung deshalb zu verkraften. Symbolisches während der Arbeitsniederlegung in der Nacht: Die rund 150 Beschäftigten bildeten mit ihren Fackeln eine Acht für die geforderten 8 Prozent Gehaltssteigerung und setzten sie fotografisch in Szene. Seit 2018 hat es in der Metallindustrie keine Gehaltsanhebung mehr gegeben.

Von Andreas Voigt