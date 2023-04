﻿Üstra, Kitas, Müllabfuhr: Wann drohen neue Streiks in Hannover?

HAZ-Serie „Denkmale in Hannover“

Auf Fabrik folgen Wohnhäuser: Sehenswerter Wandel an der Stärkestraße in Linden-Nord

Die namensgebende frühere Stärkefabrik an der Stärkestraße in Linden-Nord gibt es nicht mehr. Dafür entstanden dort mehrere Wohnhäuser, die heute unter Denkmalschutz stehen. Eine weitere Folge der HAZ-Serie „Denkmale in Hannover“.