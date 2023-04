﻿Faktencheck zum Hannover-„Tatort“: Das steckt hinter dem Schleuser-Krimi

Am 16. April läuft die neue „Tatort“-Folge mit Wotan Wilke-Möhring, die auch in Hannover spielt. Das Thema: Schleuserkriminalität. Der Krimi beruht auf wahren Begebenheiten. Bundespolizisten berichten, wie dicht der Fall an der Realität ist.

Der neue „Tatort“: In der Folge, die auch in Hannover spielt, geht es um Schleuserkriminalität.

Hannover. In der neuen „Tatort“-Folge (Erstausstrahlung am 16. April) geht es um das Thema Schleuserkriminalität. In „Verborgen“ muss sich das Ermittlerduo um Hauptkommissar Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring) und Hauptkommissarin Julia Grosz (Franziska Weisz) unter anderem mit dem Tod eines jungen Geflüchteten und den Strippenziehern hinter der Schleuserkriminalität auseinandersetzen. Der Fall beruht auf wahren Begebenheiten. Wie dicht die Folge „Verborgen“ an der Realität ist, das berichten Ermittler der Bundespolizeidirektion Hannover.

Darum geht es in der neuen „Tatort“-Folge „Verborgen“

Die beiden Bundespolizisten Falke und Grosz werden zu einem Parkplatz an der A 2 bei Hannover gerufen. Dort wurde – eingepfercht in einem Lkw – die Leiche eines jungen Mannes gefunden. Vom Fahrer fehlt jede Spur. Offenbar handelt es sich bei dem Toten um einen Geflüchteten mit dem Ziel England. Der Verdacht: Er hatte sich mit Schleuserbanden eingelassen.

Falke und Grosz beziehen ihr Quartier bei der Polizei Hannover, um von hieraus das Schicksal des Toten und die Machenschaften der Schleuser aufzudecken. Dabei rückt ein polizeibekannter Spediteur aus Hannover ins Visier.

Ein zweiter Handlungsstrang führt die beiden Ermittler auf die Spur einer staatenlosen Familie aus Simbabwe, die illegal und ohne jegliche Papiere in Hannover lebt. Die Eltern schlagen sich mit Niedriglohnjobs durch und versuchen, unentdeckt zu bleiben. Andernfalls droht ihnen die Abschiebung. Doch dann verschwindet ihr Sohn. Notgedrungen wendet sich der Vater an die Polizei und landet beim Ermittlerduo. Wie sich herausstellt, hängen die Geschichten des Toten aus dem Lkw und des vermissten Sohnes zusammen. Derweil lernen Falke und Grosz das ungewisse Leben von staatenlosen Menschen in Deutschland kennen.

Der neue „Tatort“: In der Folge, die auch in Hannover spielt, geht es um Menschen, die illegal und unentdeckt in Deutschland leben. © Quelle: O-Young Kwon/NDR

Was hat die echte Bundespolizei mit dem „Tatort“ zu tun?

Helgo Martens und Viktor Beller arbeiten beide bei der Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung in Hamburg, die wiederum zur Bundespolizeidirektion Hannover gehört. Beide ermitteln zum Thema Schleuserkriminalität und kennen das Vorgehen und die Geschäfte der organisierten Banden.

„Die beiden Drehbuchautorinnen Julia Drache und Sophia Ayissi sind auf die Bundespolizei zugekommen“, sagt Martens. Die Idee, einen „Tatort“ über Schleuser zu drehen, bestand bereits. Ein Krimi sei zwar auch an dramaturgische Vorgaben gebunden, so Martens. Doch Drache und Ayissi wollten ihre Geschichte möglichst dicht am realen Phänomen erzählen. Entsprechende Fakten und Fälle steuerten Martens und andere Beamte bei.

Auf diesen echten Begebenheiten beruht der „Tatort“

Frühjahr 2022 auf der Autobahn 2 in Richtung Hannover: Nach tagelanger Fahrt aus Rumänien befreien sich bei Lappwald nahe Helmstedt acht Afghanen aus dem Auflieger eines Lkw. Sie teilen sich in zwei Gruppen auf und laufen orientierungslos in verschiedene Richtungen. Zwei Personen melden sich an einer Tankstelle. Ein 20-Jähriger rennt auf die A 2, wird von einem Fahrzeug erfasst und stirbt. Der junge Mann wollte nach Belgien, wo sein Bruder lebt. Der Schleuser und drei der Afghanen konnten nie gefunden werden.

Zunächst sah der tödliche Vorfall auf der Autobahn nach einem mehr oder weniger normalen Unfall aus. Erst im Laufe der Ermittlungen kam heraus, dass es sich um eine Schleusung mit Todesfolge handelte. Dass Geflüchtete bei Unfällen oder während des Transports europaweit auf Autobahnen in den Fahrzeugen der Schleuser sterben, kommt immer wieder vor. Der Unfall vom Lappwald steht im Hannover-„Tatort“ stellvertretend für die sogenannte Behältnisschleusung.

Was ist Behältnisschleusung und gibt es das auf der A2?

Unter Behältnisschleusung versteht die Polizei den Transport von Menschen gegen Geld in Fahrzeugen, Anhängern, Kofferräumen aller Art – die meist völlig überfüllt und ohne jegliche Sicherung ausgestattet sind. Die Bundespolizisten Martens und Beller kennen das Phänomen bestens. Als Ausgangspunkt etlicher Geflüchteter, aber auch der Schleuserbanden dient die westrumänische Stadt Timișoara. Menschen, häufig aus Afghanistan, die mittel- und westeuropäische Staaten zum Ziel haben, sammeln sich dort in Parks oder an Flüchtlingsunterkünften. Hier schlagen die Schleuser zu und bieten die gefährlichen Fahrten an. Angehörige aus den Heimatländern überweisen das Geld – zwischen 700 und 1000 Euro – an sogenannte Hawala-Büros und somit an die Schleuser.

Ein Lkw, in dem 51 Menschen nach Deutschland geschleust wurden: Hier ein Fall aus dem Jahr 2017 bei Frankfurt (Oder). © Quelle: Patrick Pleul/dpa (Symbolbild/Archiv)

Es werden Fahrten in Pkw oder Transportern angeboten. Der günstigste Weg ist allerdings besonders perfide: Martens berichtet, dass Schleuser die Geflüchteten zu Autobahnrastplätzen bringen. An Lkw, deren Fahrer dort ihre Ruhezeiten abhalten, werden nachts unauffällig die Auflieger geöffnet. Die Kundinnen und Kunden steigen dann als blinde Passagiere zu, ohne dass der Fahrer etwas davon mitbekommt. So ereignen sich tödliche Unfälle – wie der vom Lappwald.

Doch zuvor steht eine teils tagelange Fahrt durch Rumänien, Ungarn, Österreich oder Tschechien, bis die Geflüchteten schließlich Deutschland erreichen. Hinter Magdeburg kommen sie auf die A 2. Neben Drogenhandel und Schmuggel ist Schleuserkriminalität auf dieser wichtigen Strecke ein riesiges Deliktfeld. „Die A 2 ist ein echter Tatort“, sagt Martens. Wie hoch die Zahl der tatsächlichen Fälle von Behältnisschleusungen ist, kann niemand genau sagen: Das Dunkelfeld ist riesig. Es wurden aber auch schon geschleuste Geflüchtete bei Hannover, Lehrte und Peine aufgegriffen. „Das Thema Schleusung rückt zumeist erst dann in den Mittelpunkt, wenn Menschen zu Tode kommen.“, so Martens. „Ermittlungen gegen Schleuser dienen auch immer dem Opferschutz.“

So profitieren Unternehmen von Geflüchteten

Schleuserbanden arbeiteten seit vielen Jahren sehr professionell und seien vor allem an Gewinnmaximierung orientiert, berichten die Ermittler der Bundespolizei. Den Finanznetzwerken der organisierten Banden nachzukommen sei äußerst schwer. Und selbst wenn es gelinge, Hintermännner zu ermitteln, würden diese umgehend ersetzt.

Ermitteln bei der Bundespolizei zum Thema Schleuserkriminalität: Helgo Martens (links) und Viktor Beller. © Quelle: Manuel Behrens

Doch nicht nur die Kriminellen profitieren vom hohen Migrationsdruck aus Afghanistan, Syrien oder afrikanischen Staaten. Auch der Billiglohnsektor und der deutsche Arbeitsmarkt allgemein machen Gewinne mit der Verzweiflung und den falschen Vorstellungen der Geflüchteten. Mit der Öffnung der osteuropäischen Staaten in den Neunzigerjahren sei zunächst das Rotlichtgewerbe gewachsen. Angesichts des Fachkräftemangels arbeiteten inzwischen viele Geflüchtete im Handwerk oder in der Fleischindustrie – für viel zu wenig Geld und meist unversichert, sagen die Bundespolizisten Martens und Beller.

Auch das spielt im neuen „Tatort“ eine Rolle: Was passiert, wenn sich Menschen, die keine Papiere, Versicherung und Aufenthaltserlaubnis besitzen, bei der Arbeit schwer verletzen? Wird das Risiko eingegangen, professionelle Hilfe zu rufen? Oder bleiben auch schwere Arbeitsverletzungen eher unbehandelt und wird so der Tod von Menschen in Kauf genommen? Auch darum geht es in „Verborgen“.

Der neue Hannover-„Tatort“ läuft erstmals am Sonntag, 16. April, um 20.15 Uhr in der ARD. Danach gibt es den Krimi auch in der Mediathek.