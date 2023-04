﻿Neuer Hannover-„Tatort“: Wotan Wilke Möhring im Interview

HAZ-Serie „Denkmale in Hannover“

Vor genau 70 Jahren wurde das Verwaltungsgebäude am Leibnizufer in der Calenberger Neustadt fertiggestellt. Heute ist der nach wie vor unveränderte Bau denkmalgeschützt – verändert haben sich aber die Aufgaben des dortigen Ministeriums. Eine weitere Folge der HAZ-Serie „Denkmale in Hannover“.