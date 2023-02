﻿Hannover- „Tatort“: Magier Cody Stone und Krimiautor Carsten Schütte gehen auf Mörderjagd

Sie machen eine kleine Südstadt-Bühne zum „Tatort“: Magier Cody Stone und Krimiautor Carsten Schütte haben eine gemeinsame Show entwickelt. Die Idee dazu hatten sie auf einem Kreuzfahrtschiff.

Hannover. Der eine spielt auf der Bühne mit Illusionen, der andere legt in seinen Krimis falsche Fährten. Nun machen Magier Cody Stone (35, bürgerlicher Name Julian Panczyk) und Autor Carsten Schütte (62) gemeinsame Sache. Am Donnerstag, 2. März, laden Sie in der Hinterbühne zum „Tatort“ ein. „Hier treffen Mystik und Profiling aufeinander“, beschreibt Schütte die spannende Mischung.