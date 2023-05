﻿Klage gegen Plage: Taubenretterin darf auf ihrem Grundstück keine Vögel füttern

Hannover. Aus Tierschutz und guten Absichten ist im Stadtteil Groß-Buchholz ein juristischer Nachbarschaftsstreit entbrannt: Die Eigentümerin eines Reihenhauses hat in ihrem Garten verletzte und blinde Stadttauben aufgepäppelt. Das wiederum hat offenbar ganze Schwärme von Artgenossen angelockt. Umliegende Grundstücke wurden durch die Vögel stark verschmutzt. Ein Nachbar der Taubenhelferin hat deswegen auf Unterlassung der Fütterung und der Haltung in Taubenschlägen geklagt – und bekam nun vor dem Amtsgericht Hannover recht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die beiden Streitparteien hatten das Taubenaufkommen auf den Grundstücken höchst unterschiedlich dargestellt. Die Tierschützerin hatte seit längerer Zeit zwei blinde Stadttauben in zwei Volieren auf ihrer Terrasse gehalten. Hinzu kamen verletzte Artgenossen aus dem Stadtgebiet. Diese Vögel wurden in den Verschlägen aufgepäppelt und dann wieder freigelassen. Außerdem fütterte die Beklagte in ihrem Garten Igel und Singvögel.

Probleme mit Taubenkot und Fluggeräuschen

Ihr Nachbar hatte wegen der massiven Probleme aus resultierenden Folgen geklagt: Die Fütterung der kranken Tauben in den Verschlägen habe seit Sommer 2021 regelrechte Schwärme der Girrvögel angelockt. Mit den entsprechenden Begleiterscheinungen: „Die Tauben würden sich in großer Zahl auf den umliegenden Dächern versammeln, die umliegenden Balkon- und Gartenflächen verkoten und kontaminieren“, sagt Amtsgerichtssprecher Patrick Skeries. Der Dreck sei durch die Fenster in die Wohnungen eingedrungen. Den Nachbarn störten außerdem die Fluggeräusche, das ständige Gegurre und dass Tauben regelmäßig mit Fenstern kollidierten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Netzwerk Taubenrettung hat mehrere Taubenschläge im Stadtgebiet, in denen die Vögel unterkommen können. © Quelle: Netzwerk Taubenrettung

Die Beklagte stritt diese Schilderungen ihres Nachbarn als übertrieben ab. Sie dementierte, die herbeigeflogenen Tauben gezielt zu füttern. Es könne jedoch sein, dass vereinzelt Futterreste aus den Volieren gefallen sein. „Die Beklagte ist der Ansicht, als Eigentümerin zur Haltung der Tauben berechtigt zu sein, weil sie sich hierzu als Tierschützerin verpflichtet sehe und eine Belästigung der Nachbarn nicht stattfinde“, so Skeries. Ohnehin würden sich die Tauben an den unterschiedlichsten Stellen im Stadtgebiet niederlassen, ohne dass dies den Eigentümern vorgeworfen werden könne.

Gericht: Mehr Tauben als im Stadtbild üblich

Das sah der Richter anders und gab der Unterlassungsklage statt. Laut Gericht bestand nach der mündlichen Verhandlung und der Beweisaufnahme kein Zweifel, dass das Eigentum des Anwohners durch die Taubenplage beeinträchtigt wird. Das hätten auch Zeugen „eindrucksvoll“ bestätigt.

Lesen Sie auch

Laut Richter gehören verwilderte Brieftauben zwar zum Stadtbild. „Die von den Zeugen beschriebene und durch die Lichtbilder dokumentierte Vielzahl der Tauben belegen jedoch, dass das Maß dessen, was üblicherweise in städtischen Gärten kreucht und fleucht, massiv überschritten wird“, heißt es in der Urteilsbegründung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Verlust für Taubenretter

Die Beklagte gilt als „Störerin“, weil sie die Taubenschwärme durch Futterreste an den Volieren anlockt. Die Fütterung und Unterbringung von verwilderten Tauben hat die Frau nun zu unterlassen. Ansonsten kann der Nachbar bei Zuwiderhandlung auf ein Zwangsgeld klagen – das kann bis zu 250.000 Euro kosten.

Aus dem Zivilstreit geht – neben den Gurrvögeln – das Netzwerk Taubenrettung Hannover als Verlierer hervor. Eine Verwandte der Beklagten hatte die Voliere als Auffangstation für die Vogelretter genutzt. Zwar hat das Netzwerk mehrere davon im Stadtgebiet. Allerdings hat das Netzwerk kürzlich auf seiner Internetseite einen Aufnahmestopp wegen mangelnder Kapazitäten verkündet.