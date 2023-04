﻿Taubendreck rund um den Hauptbahnhof: Stadt Hannover richtet neue Taubenschläge ein

Hannover. Der Boden ist mit Kotflecken übersät, Lampen und Gestänge starren vor Dreck – in den Unterführungen zu beiden Seiten des Hauptbahnthofs sind die Probleme mit nistenden Tauben noch nicht gelöst. Zwar hat die Stadt Hannover bereits einen Taubenschlag nahe dem Hauptbahnhof eingerichtet, um die Tiere wegzulocken, doch das habe nicht zu einer „zufriedenstellenden Veränderung“ in den Unterführungen geführt, teilt die Stadt mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Jetzt sollen zwei weitere Taubenschläge in der Nähe des Bahnhofs weiterhelfen, zugleich wollen Stadt und Deutsche Bahn die Vögel mit verschiedenen Taktiken aus den Unterführungen vertreiben. „Die zusätzlichen Taubenhäuser sind ein weiterer Beitrag für mehr Sauberkeit im Bahnhofsbereich. Zugleich können wir damit aber auch deutliche Verbesserungen hinsichtlich des Tierschutzes erreichen“, sagt Ordnungsdezernent Axel von der Ohe (SPD).

1390 Eier ausgetauscht

Mit dem Bau von Taubenschlägen will die Stadt die Tiere nicht nur von Gebäuden weglocken und an einem Ort konzentrieren, sondern auch die Population verringern. Mitglieder des Netzwerks Taubenrettung tauschen die Eier in den Nestern durch Attrappen aus. Zudem kümmert sich der Verein um die Pflege der Taubenhäuser. 1390 Eier seien in dem Taubenschlag am Bahnhof bereits entnommen und entsorgt worden, teilt die Stadt mit. Sauberer ist es in den Unterführungen aber nicht geworden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Neues Tierheim: Tauben sollen im Schlag nahe dem Bahnhof brüten, nicht mehr in den Unterführungen. © Quelle: Netzwerk Taubenrettung

Das liege daran, meint Stadt, dass Tauben „extrem standorttreu“ seien und immer wieder unter dem Dach der beiden Tunnel nisteten. Zudem sei es nicht einfach, Brutplätze im Gewirr der Deckenkonstruktionen zu verschließen und die Tiere dadurch zu vertreiben. Aber genau das wollen Stadt und Deutsche Bahn jetzt angehen. Die Stadt tauscht Lampen in der Unterführung Fernroder Straße aus, sodass die Vögel dort nicht mehr brüten können. Die Deutsche Bahn vergrämt die Tauben aus der Unterführung Lister Meile. Bis Anfang nächsten Jahres, so das Ziel, soll es keine brütenden Tauben mehr in den Tunneln geben.

Brutplätze: Die Stadt tauscht Lampen im Tunnel aus, um keine Möglichkeit mehr fürs Nisten zu bieten. © Quelle: Nancy Heusel

Reichen die Nistplätze in den Schlägen aus?

Sollten alle Vögel dann tatsächlich in den Schlägen nisten, dürfte es deutlich sauberer rund um den Bahnhof werden. „Tauben halten sich die meiste Zeit an ihrem Nistplatz, also im Schlag auf“, sagt Lisa Nikutta vom Netzwerk Taubenrettung. Ob die Zahl der Nester in den drei Schlägen ausreicht, müsse sich zeigen, meint sie. Derzeit gibt es in den drei Taubenhäusern am Hauptbahnhof insgesamt 278 Nistplätze für 556 Tauben.