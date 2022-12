﻿Taubenschlag am Bahnhof: 1200 Eier durch Attrappen ausgetauscht – Tunnel dennoch verdreckt

Ein VW-Fahrer ist in der Nacht zum Ersten Weihnachtstag von der Autobahn 2 abgekommen. An der Anschlussstelle Garbsen landete der Golf im Gebüsch, der 60-Jährige wurde eingeschlossen. Der Wagen verständigte per automatischem „eCall“ selbst den Notruf, die Feuerwehr Hannover rückte an.