﻿Mehr als 40.000 Euro erbeutet: Polizei fasst den „Perücken-Mann“

Lüneburg. Erfolg für die Polizei Lüneburg: Die Beamtinnen und Beamten haben nach wochenlangen Ermittlungen den „Perücken-Mann“ festgenommen. Er soll in ganz Norddeutschland an diversen Automaten Geld abgehoben und so mehr als 40.000 Euro erbeutet haben. Die mehr als 20 Tatorte lagen mit Neustadt und Uetze auch in der Region Hannover sowie im restlichen Niedersachsen. Die Polizei vermutet allerdings auch Geldabhebungen in Hamburg und Schleswig-Holstein. Um von den Sicherheitskameras nicht erkannt zu werden, trug der Verdächtige immer eine rötliche Perücke.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach aktuellen Erkenntnissen soll der 41-Jährige seit September 2022 aktiv gewesen sein. „In dieser Woche klickten schließlich die Handschellen“, sagt Kai Richter, Sprecher der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen. In mindestens 23 Fällen soll der „Perücken-Mann“ Geldbörsen von älteren Menschen erbeutet haben, die Diebstähle ereigneten sich stets im Umfeld von Einkaufsmärkten – darunter Neustadt, Uetze, Amelinghausen, Oldenburg, Syke, Cuxhaven, Bad Bevensen, Uelzen, Dannenberg, Winsen und Nordenham. Die Ermittlerinnen und Ermittler schließen nicht aus, dass der 41-Jährige mitunter sogar Unterstützung durch weibliche Mittäter hatte.

Mit Mundschutz und Perücke: der 41-Jährige beim Geldabheben in Uetze. © Quelle: Polizei Lüneburg

Verdächtiger hat Perücke bei Festnahme dabei

Anschließend soll der korpulente Verdächtige an nahe gelegenen Automaten Geld abgehoben haben. Richter: „Der Schaden liegt bei mehr als 40.000 Euro.“ Um den Ermittlerinnen und Ermittlern die Arbeit zu erschweren, trug der Dieb beim Abheben immer eine charakteristische rote Perücke – die ihm letztlich aber zum Verhängnis wurde. Im März veröffentlichte die Polizei mehrere Fotos des Gesuchten. „Nach Hinweisen aus der Bevölkerung sowie weiteren Ermittlern aus Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein geriet der 41 Jahre alter Mann aus Hamburg sowie sein familiäres Umfeld ins Visier“, sagt Richter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg durchsuchte die Polizei am Mittwoch, 24. Mai, zwei Wohnobjekte in Hamburg und das Auto des Mannes. „Der 41-Jährige hatte die betreffende Perücke mit den rötlichen Haaren gerade bei sich im Pkw“, sagt Richter. Überdies stellten die Beamten bei den Durchsuchungen 2500 Euro Bargeld, diverse Mobiltelefone und Kleidung sicher, die der Verdächtige während der Abhebungen trug. Ein Richter ordnete inzwischen Untersuchungshaft an, die Ermittlungen gegen den „Perücken-Mann“ dauern an.

HAZ