﻿Tausende Quadratmeter Glasfläche: Entstehen am Kronsberg Vogelfallen?

Hannover. Am südlichen Kronsberg nimmt die Neubausiedlung Kronsrode sichtbar Formen an. Sie ist Niedersachsens größtes Neubaugebiet und soll helfen, die Engpässe auf Hannovers Wohnungsmarkt zu lindern. Täglich ziehen Familien zu, Häuser werden fertig, Wege wachsen. Was den Menschen allerdings nutzt, könnte für Vögel zur Gefahr werden. Denn zwischen den Häusern am Westrand türmen sich Tausende Quadratmeter Glasfassaden auf.

Kronsrode: Glaswände als Vogelfallen?

Gerade erst hat der Naturschutzbund Deutschland in einer neuen Broschüre auf die Gefahren des sogenannten Vogelschlags an Fenstern und Wintergärten hingewiesen. Studien zufolge sollen allein daran 18 Millionen Tiere jährlich sterben. Rechne man Hochhäuser, Buswartehäuschen und andere Sonderbauten hinzu, sollen es sogar bis zu 100 Millionen Vögel sein.

Angesichts dieser Erkenntnisse und der monumentalen Glasbauwerke befürchtet Leser Andreas Konietschke, der auf dem Weg zwischen Hannover und Laatzen täglich an der Kronsberg-Siedlung vorbeifährt, „riesige Vogelfallen“ und „eine Gefahr aus Vogelschutzsicht“. Und er wundert sich: „Hat sich keiner der Naturschutzverbände jemals damit beschäftigt, was dort gebaut wird?“

Aktenordner voller Bauunterlagen

Tatsächlich gehen einer Großbaustelle wie der am Kronsberg lange Beteiligungsprozesse voran, in denen auch die großen Verbände wie Naturschutzbund (Nabu) und Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) um kritische Stellungsnahmen gebeten werden. Trotzdem sei eine mögliche Vogelschlagproblematik an den Glaswänden „im Rahmen der Planung nicht explizit erörtert worden, da keine Anhaltspunkte für eine Gefährdung vorlagen“, bestätigt Stadtsprecherin Olja Yasenovskaya.

Reihenweise Glaswände: Die Westkante von Kronsrode ist als Schallschutzbarriere ausgebildet. © Quelle: Tim Schaarschmidt

So hat etwa der BUND 2017 in einer Stellungnahme auf die Bedeutung von Magerrasenflächen am Kronsberg hingewiesen und kritisiert, dass das Umweltkataster zwar Aussagen zur Feldlerche treffe, nicht aber zum Wiesenpieper. Dass sich künftig aber gut 2500 Quadratmeter Glas sowohl der Feldlerche wie auch dem Wiesenpieper in den Weg stellen würden, übersah der BUND ebenso wie die Untere Naturschutzbehörde der Region und der eigene Umwelt-Fachbereich der Landeshauptstadt. Zur Ehrenrettung muss man sagen: Es handelt sich um mehrere Aktenordner Bauplanunterlagen.

Schallschutz wegen Gewerbeansiedlungen

Die Notwendigkeit der Lärmschutzwände zweifelt niemand an. Sie sollen das neue Wohngebiet vor Schallemissionen schützen, die aus dem westlich angrenzenden Gewerbegebiet Stockholmer Allee theoretisch entweichen könnten. Derzeit sind dort etwa die riesigen Logistikhallen von Verdion angesiedelt oder der Rüstungs- und Maschinenbaukonzern Renk, der dort Gleitlager etwa für Windräder herstellt.

Transparenz: Links sind die Glaswände zu erkennen. Im ersten Gebäudekomplex war der Spar- und bauverein so pfiffig und hat Balkone hinter die Glaswände gesetzt. Das Foto ist etwa ein halbes Jahr alt, inzwischen ist die Baustelle in Niedersachsens größtem Neubaugebiet weit vorangeschritten. © Quelle: Tim Schaarschmidt (Archiv)

Die Wohnhäuser am Westrand des Neubaugebiets sind deshalb so konzipiert, dass sie möglichst keine Wohn- und Schlafräume nach Westen und zudem besonders schallschluckende Fenster und Steine haben. In den Zwischenräumen aber sollen die 15 Glaswände verhindern, dass Schall ins Wohngebiet dringt. Die größte misst 30 mal 15 Meter, hat also allein schon 450 Quadratmeter. Die anderen haben nach Angaben der Stadt Breiten von 10 bis 13 Metern und Höhen von 14 bis 15 Metern. An ganz wenigen Stellen waren Wohnbaugesellschaften so pfiffig, Balkone hinter den Glaswänden aufzuständern, die fantastische Ausblicke gewähren – und dann wohl auch Vögeln Sichtbarrieren bieten.

Bedruckte Linien sollen Vögel abschrecken

Die anderen Glaswände wurden nach Auskunft der Stadt „mit schmalen Linien im wiederkehrenden Abstand bedruckt und werden reflexionsarm ausgebildet, um Vogelschlag vorzubeugen“. Das System habe sich in der Praxis bewährt und werde „nach unserem Kenntnisstand auch von Naturschutzverbänden empfohlen“, sagt Sprecherin Yasenovskaya.

Beim BUND kündigt der Naturschutzreferent René Hertwig an, die Glaswände genauer begutachten zu wollen. „Ich bin da skeptisch, aber wir werden prüfen, was dort entstanden ist.“