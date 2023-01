﻿Technischer Defekt: IC nach Stuttgart strandet in Hannover-Leinhausen

Behinderungen im Bahnverkehr: Ein IC auf dem Weg von Dresden nach Stuttgart hat seine Fahrt am Donnerstag wegen eines Schadens in Hannover beenden müssen. Der Zug muss nun abgeschleppt werden, die Feuerwehr ist im Einsatz. Es kommt zu Verspätungen auf den S-Bahnlinien.

Hannover. Ein Intercity (IC) von Dresden nach Stuttgart ist am Donnerstag mitten in Hannover gestrandet. Passagiere berichten, kurz nach dem Halt am Hauptbahnhof habe es gegen 13.40 Uhr eine Art lauten Knall gegeben, seitdem steht der IC2048 in Höhe des Bahnhofs Leinhausen. Feuerwehr, Bundespolizei und Bahn sind im Einsatz.

Da die Schadenslage ungenau war, rückten die Retter vorsorglich mit zwei Löschzügen an. Am Ende gab es wohl aber nur einen kleineren Brand an einem Trafo der Lokomotive. „Niemand wurde verletzt“, sagt Feuerwehrsprecher Benjamin Pawlak. Ein Bahnbediensteter an der Einsatzstelle berichtete zudem, eine Bremse am IC sitze fest.

Rangierlok muss defekten IC abschleppen

Da der Zug nicht weiterfahren kann, laufen nun die weiteren Planungen, sowohl die Passagiere als auch den IC von der Strecke zu bekommen. Nach derzeitigem Stand sollen die Zugreisenden zurück zum Hauptbahnhof gebracht werden, um von dort aus einen neuen Anlauf zur Weiterreise zu unternehmen. Die Zahl der Betroffenen ist noch unklar. Eine Dieselrangierlok wird zudem den defekten Zug abschleppen.

Da die Strecke derzeit gesperrt ist, gibt es auch Probleme im sonstigen Betriebsablauf. Unter anderem kommt es wegen des Feuerwehreinsatzes zu Verspätungen auf den S-Bahnlinien, gelegentlich vermeldet die Bahn Beeinträchtigungen und Umleitungen im Fernverkehr, weshalb bisweilen der Halt am Hauptbahnhof Hannover ausfällt.