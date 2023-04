﻿Das „Wonderland“ kommt zurück in den Expo-Park – und wird noch größer

Cannabis-Legalisierung

Cannabis-Legalisierung: Verein in Hannover steht schon in den Startlöchern

Die Bundesregierung will den Konsum von Cannabis legalisieren. Als erster Schritt sollen Vereine, sogenannte Cannabis Social Clubs, das Rauschmittel an Mitglieder abgeben dürfen. In Hannover bereitet sich ein solcher Verein jetzt auf den Start vor.